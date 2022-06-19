عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن محتفلا بعيد ميلاد حسن شحاتة: صانع الفرح وحاصد الألقاب

صدى البلد

احتفل اللاعب أحمد حسن، بعيد ميلاد الكابتن حسن شحاته عبر عدة صور لهما، نشرها علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.


ووجه أحمد حسن رسالة، قائلا: "ستظل دائما الأخ والصديق والمعلم وشريك النجاح صانع الفرح وحاصد الألقاب ستظل الأطيب والأنقي والأكثر تواضعًا واحترامًا، ادام الله عليك الصحة والعافية، كل سنة وأنت طيب وبخير وصحة وسعادة يا معلم یا حبیب الکل".

 

يذكر أن أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر سابقا، أن إيهاب جلال، مدرب المنتخب الحالي، يتعرض لظلم كبير من خلال تصريحات جمال علام رئيس اتحاد الكرة.

وقال أحمد حسن، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "إيهاب جلال يتعرض لضغط كبير من اتحاد الكرة، الله يكون في عونه".

وأضاف: "اتحاد الكرة يصلح الخطأ بخطأ آخر، ورحيله هو أكبر خطأ خلال الفترة الحالية، وكان يجب التعاقد مع مدرب أجنبي بعد رحيل كارلوس كيروش".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

قبيل تشغيله.. تعرف على محطات القطار الكهربائي الخفيف وأسعار التذاكر

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

الأهلي يلبي رغبة طفل الإسماعيلي.. وبيبو يستقبله فى الاختبارات

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

ترشيحاتنا

فتاة التيك توك.. رفض استشكال مودة الأدهم على سجنها 6 سنوات

قبل انطلاق القمة 124 .. كيف واجهت المؤسسات الدينية دعوات تعصب جماهير الأهلي والزمالك؟

خطوات تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا عبر «أبشر» بالسعودية

بعد الزيادات الأخيرة.. القائمة الكاملة لسيارات شيري في مصر

الموظف أجبره على خلع تيشيرت الأهلي.. قصة طفل الإسماعيلي المثير للجدل

امتحانات الثانوية العامة 2022.. 5 أمور على أولياء الأمور والطلاب عدم تجاهلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الغربية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 22 من أبناء مطروح

أول رابر عربي.. لماذا استحق أحمد مكي لقب فنان شامل في 20 عاما؟

حرائق بسبب الحر تهدد سكان إسبانيا.. ورجال الإطفاء يكافحون لإخمادها |شاهد

تمييز وتحرش داخل تسلا.. دعوى قضائية ضد إيلون ماسك بسبب سوء المعاملة

فيديو

حل اللغز.. لعبة بازل تمنح المشاركين فرصة للفوز بـ2 مليون دولار

مخرج الشادر ينفي تصريحات ياسمين صبري: أنا اللي استبعدتها من الدور|فيديوجراف

محمد الشقنقيري: انفصلت عن زوجتي 8 شهور ولم أتزوج رحيل ذكرى.. فيديو

تمثيل للضغط على زوجته .. حقيقة قفز شخص من أعلى كوبري بنهر النيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ