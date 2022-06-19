أحمد حسن محتفلا بعيد ميلاد حسن شحاتة: صانع الفرح وحاصد الألقاب

احتفل اللاعب أحمد حسن، بعيد ميلاد الكابتن حسن شحاته عبر عدة صور لهما، نشرها علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.



ووجه أحمد حسن رسالة، قائلا: "ستظل دائما الأخ والصديق والمعلم وشريك النجاح صانع الفرح وحاصد الألقاب ستظل الأطيب والأنقي والأكثر تواضعًا واحترامًا، ادام الله عليك الصحة والعافية، كل سنة وأنت طيب وبخير وصحة وسعادة يا معلم یا حبیب الکل".

يذكر أن أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر سابقا، أن إيهاب جلال، مدرب المنتخب الحالي، يتعرض لظلم كبير من خلال تصريحات جمال علام رئيس اتحاد الكرة.

وقال أحمد حسن، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "إيهاب جلال يتعرض لضغط كبير من اتحاد الكرة، الله يكون في عونه".



وأضاف: "اتحاد الكرة يصلح الخطأ بخطأ آخر، ورحيله هو أكبر خطأ خلال الفترة الحالية، وكان يجب التعاقد مع مدرب أجنبي بعد رحيل كارلوس كيروش".