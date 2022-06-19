رئيس الجمعيات الأهلية لـ صدى البلد: إقصاء كل من حمل السلاح ضد الدولة من المشاركة بالحوار الوطني ..32 ألف جمعية تقدمت لتوفيق أوضاعها ..وإصدار قوانين الإدارة المحلية ونقابة الفلاحين ضرورة

رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لـ “ صدى البلد” :

الحوار الوطني جاء في التوقيت المناسب .. ودلالة كبيرة على تطبيق الديمقراطية

إضافة 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة لتوسيع قاعدة الدعم

الجمعيات الأهلية كان لها دور محوري في دعم المواطن خلال جائحة كورونا

مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات إيمانا بجهودها ودورها التنموي

حملات التضامن لمكافحة زواج الأطفال حققت نتائج ايجابية

المعارضة الوطنية تثري الحياة السياسية ..والشعب لا يقبل الاتهامات دون دليل

لا صوت يعلو فوق صوت الدعوات إلى الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي في أبريل الماضي، لكافة التيارات السياسية من أجل الاجتماع والتشاور وتبادل وجهات النظر في كافة القضايا القومية بمختلف الأصعدة والمحاور وذلك بهدف إحداث انتعاشة للحياة السياسية تزامنا مع استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية للدولة في ظل حالة من الأزمات والاضطرابات التي يشهدها عدد من الدول على الصعيد العالمي.

وفي هذا الإطار تواصل " صدى البلد" مع النائب طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعضو لجنة التضامن بالبرلمان، ليقدم لنا رؤية شاملة عن جهود القيادة السياسية في تحقيق التنمية الشاملة للحياة الإقتصادية والسياسية، بدءا من إطلاق الرئيس عام 2022 عاما للمجتمع المدني وحتى الدعوة لانعقاد الحوار الوطني.

قال النائب طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني يعد أحد أهم خطوات الدولة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية حيث ينبع ذلك من حرص الرئيس علي سماع وجهات نظر المصريين وآرائهم في كافة الملفات والقضايا بما يعمل علي تحقيق الصالح العام للمواطن والدولة في آن واحد.

وأكد " عبدالقوي" خلال حواره لـ " صدى البلد"، أن الجمعيات الأهلية كان لها دور تنموي فعال في تقديم مختلف سبل الدعم للفئات الأكثر احتياجا خلال فترة كورونا، ومن أجل التوسع في الخدمات المقدمة لهم وجد التحالف الوطني للعمل التنموي والذي يعد أحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة.

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وإلي نص الحوار :

كيف ترى دعوة الرئيس للحوار الوطني ؟ وما معايير نجاحه ؟

أري أن فكرة الحوار الوطني جاءت في توقيت مناسب ومهم جدا خاصة بعد نجاح الدولة في القضاء علي فلول الإرهاب واستقرار المنظومة الإقتصادية بشكل غير مسبوق، كما أن الحوار يجمع بين كافة أطياف المجتمع ولا إقصاء إلا لمن حمل السلاح ضد الدولة " الريس عايز يسمع كل وجهات النظر ولم يحدد محورا معينا للحوار بل تركه مفتوحا ليناقش كافة القضايا القومية".

كما أن أهم أسس نجاح الحوار هي أنه يقوم على عدم الاكتفاء بالصفوة أو نخبة المجتمع بل شمل كافة الفئات وأبرزها الشباب والمرأة، ومن الضروري تحقيق الشفافية والمصداقية والتنظيم الجيد فتوافر هذه العناصر عامل هام جدا لنجاح الحوار الوطني.

ما القوانين المطروحة للمناقشة بأجندة الحوار الوطني ؟ وما التي تحتاج منها للإصدار السريع أو التعديل في رأيك ؟

حتى الآن لا توجد أجندة مطروحة لأنه جار العمل علي تجميع آراء واقتراحات المواطنين للوصول إلي أجندة قوية تعبر عن أراء المصريين، كما أن الحوار مفتوح وشامل لمختلف الملفات سواء تمثلت في الجزء السياسي وما يخص الأحزاب السياسية ، أيضا سيشمل ملفات تمكين المرأة والإدارة المحلية.

وبالنسبة للقوانين التي نحتاج لإصدارها بشكل سريع هي قانون الإدارة المحلية وقانون نقابة الفلاحين والتشريعات الخاصة بدعم الفلاح، ومشروع قانون حقوق المسنين لا سيما بعد أن تم الانتهاء منه.

ما نصيحتك للأحزاب للاستفادة من انعقاد الحوار الوطني ؟

من الضروري أن تعمل علي إعادة مراجعة إستراتيجية العمل بها لتكون أحزابا قوية فاعلة في الشارع المصري، علاوة علي القيام بالبحث عن الإتجاهات المتوازية ومن ثم الدمج حال الإتفاق علي نفس الإيديولوجية " أري أن الدمج أيضا فكرة جيدة تحسن من أداء الأحزاب" .

من ناحية أخري العمل علي حل المشكلات والعقبات القائمة أمامهم سواء كانت إمكانات مادية أو غيرها تعوق ممارسة العمل الحزبي بشكل فعال.

في وقت سابق أعلن الرئيس عن تأييده لفكرة المعارضة البناءة ..كيف يتم نشر المفهوم الصحيح لها من خلال الحوار الوطني والقضاء على مبدأ الاعتراض من باب الاعتراض ؟

بالطبع أي دولة ديمقراطية تؤمن بالرأي والرأي الأخر، فالرأي للجميع والقرار للأغلبية، فإن فكرة المعارضة الوطنية تثري الحياة السياسية وتضفي نوعا من المصداقية في ترسيخ مبادئ الديمقراطية " فهذا النوع من المعارضة حال إصداره توصيات أو تعليق علي مشكلات ما يكون هدف التعليق هو تحقيق الصالح العام للمواطن والدولة فقط وسرعان ما يتم حل هذه المشكلات".

أما عن فكرة التمييز بين المعارضة البناءة والهدامة، فنحن لا نحتاج أي مجهود للعمل علي توضيح الفروق فالشعب المصري واع وناضج بدرجة عالية، مدرك لجميع الظروف المحيطة به ويقيمها بشكل صحيح ، علاوة علي إنه لا يقبل أي نوع من المزايدات والاتهامات التي تصدر دون أي دليل قاطع لبعض الأصوات التي ترتفع".

كيف تري اختيار القائمين على إدارة الحوار والأمانة الفنية ؟ وماذا عن التعامل مع مخرجاته ؟

موفق جدا، فالنقيب ضياء رشوان من رواد العمل الإعلامي، علاوة علي كونه مشاركا في كتابة دستور مصر ومتوقع له أن يدير الحوار بإبداع، أما بالنسبة للأمانة الفنية المتمثلة في الدكتور محمود فوزي باعتباره الأمين العام لمجلس النواب، أري أنه سيحقق أداء إيجابيا.

أما عن التعامل مع مخرجات الحوار، فنتائجه ستتابع بشكل شخصي من الرئيس السيسي حيث يمتلك ذلك دلالة كبرى علي حرصه الواضح علي تنفيذ توصيات الحوار بشكل سريع وهو ما يتسم بالإيجابية.

بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش تكافل وكرامة ..كيف ترى هذا القرار ؟

جاء هذا القرار في إطار توسيع قاعدة الدعم للأسر الأكثر احتياجا للدعم من برنامج تكافل وكرامة، لذا فإن هذا القرار إنساني وأخلاقي قبل أن يكون حقا دستوريا لهذه الفئة من المواطنين وذلك لإعانتهم علي تلبية احتياجاتهم المعيشية في ظل وجود حالة من التضخم العالمي في الأسعار، ونأمل في زيادة المبالغ المخصصة لهؤلاء الأسر بالآونة المقبلة.

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تحسين معيشة الفرد من أولويات الحكومة .. من وجهة نظرك ما أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة لذلك ؟

تعد مبادرة حياة كريمة هي الأبرز في إجراءات دعم المواطن، بإعتبارها تاريخية ستكتب للرئيس السيسي، فهي تهدف لتغيير حياة أكثر من 55 مليون مواطن ما يقرب من نصف التعداد السكاني للدولة، وصلت تكلفتها لـ 900 مليار جنيه، أيضا المبادرات الصحية التي شملت العديد من الأمراض المستعصية وغيرها، تأسيس البنية التحتية وإنشاء شبكات طرق ومواصلات لمس المواطن التغيير الأفضل جراء إنشائها.

من ناحية أخرى التركيز علي تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا سواء كان ذلك من خلال تحركات تنفيذية أو تشريعية.

كيف ترى حملات وزارة التضامن في التوعية بمخاطر زواج الأطفال والأمان ؟ وما الظواهر الاجتماعية التي تريد تسليط الضوء عليها لمجابهتها ؟

تعد ظاهرة زواج الأطفال من أخطر الظواهر التي تؤثر بالسلب على المجتمع والتصدي لها يحتاج مشاركة حكومية اجتماعية، أيضا نفس الأمر بالنسبة للإدمان والذي يهدد أمن المجتمع ويعمل علي تدمير وإهدار الثروة البشرية، ولذلك تسعي وزارة التضامن بشكل مستمر للقضاء علي آفات العصر من هذا النوع من الظواهر الذي يضر بمصلحة المواطن والدولة.

باعتبارها تحد كبير أمام الدولة في استمراريتها لتحسين حياة المواطن .. ما الطرق المثلي في تقليل معدلات الزيادة السكانية ؟

وضعت الدولة إستراتيجية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يقوم علي عدد من المحاور أبرزها

تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا

توفير خدمات تنظيم الأسرة من سن 21 لـ 40 بأحدث الوسائل

تفعيل دور الخطاب الديني والإعلامي

إحلال نظم الرقمنة مع حزمة من التشريعات تهدف لوضع حوافز ايجابية

كما أن مقترح إلغاء الدعم غير دستوري، فلا يصح حرمان الطفل من حقوقه القانونية في الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات التي توفرها الدولة لهذه الفئة باعتبارهم جيل المستقبل.

تعليقك على قرار الرئيس بجعل عام 2022 عاما للمجتمع المدني؟ وأيضا إجراء تعديل تشريعي بمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية ؟

هذا القرار يؤكد انحياز الرئيس للعمل الأهلي وليس فقط بنظرة بل بدأ الدعم فور إصدار قانون تنظيم العمل الأهلي لسنة 2019 والذي ساهم كثيرا في تحسين مناخ العمل لمؤسسات المجتمع المدني حيث ضمن القانون العديد من المزايا والتسهيلات التي تمكنهم من مواصلة أنشطتهم دون أي تحديات، كما أن مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لعام جديد تعد بمثابة فرصة تشجيعية علي العمل وفق الإطار القانوني.

كما تأتي كل هذه الخطوات إيمانا من القيادة السياسية بدور المجتمع المدني في تحقيق التنمية الشاملة ودعم المواطن.

كم عدد الجمعيات التي تقدمت بطلب توفيق الأوضاع ؟ وإجمالي عددها بالمحافظات حتى الآن؟

يبلغ إجمالي عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر 52 ألف جمعية، تقدمت 32 ألف جمعية بطلب توفيق الأوضاع وتم قبول 28 ألف طلب ممن استوفوا الشروط، وبعد فتح باب التقدم في ابريل تقدم عدد لم يتم حصره حتي الآن ولكن سيتم الإنتهاء من الحصر بشكل كامل في 14 أكتوبر 2022.

وبشكل عام نآمل في زيادة أعداد الجمعيات الأهلية حتي تتناسب مع كم الأنشطة المطلوبة منها في تلبية إحتياجات المواطنين.

ما تقييمك لدور الجمعيات الأهلية في دعم المواطن خلال فترة كورونا ؟

وجدنا أداء جيدا ويحترم حيث ساهمت الجمعيات الأهلية بمبلغ 2مليار ونصف جنيه لدعم المستشفيات وغرف العزل وغيرها من المتطلبات التي يتم الحاجة إلي توفيرها من حملات اعلانية وغيرها ، ويعد هذا الرقم غير مسبوق ولذلك نآمل الإستقرار علي هذا النهج في العمل .

كيف تم تنظيم تلقي الجمعيات الأهلية للتبرعات ؟ وهل هناك جزاءات للمخالفين ؟

بتفقد قانون العمل الأهلي لسنة 2019 سنجد أنه حدد ضوابط عملية تلقي الأموال والتبرعات بكافة أشكالها سواء كانت داخلية أو خارجية، فمسألة التبرع أصبحت منظمة وليست عشوائية كما كان الأمر بالسابق، علاوة علي أن مخالفة أحكام القانون تعرض المخالف لعقوبات جنائية وجزاءات إدارية.

بعد توجيهات الرئيس ..ما الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية ضمن نشاط التحالف الوطني للعمل الأهلي ؟

تقوم فكرة إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على التنسيق بين المؤسسات التنموية الكبري سواء كانت إقتصادية أو إجتماعية من أجل تبادل المعلومات وتعزيز الجهود لدعم المواطنين الأكثر احتياجا حيث حددنا خريطة واضحة للفقر في مصر بشكل علمي مخطط يمكننا من الوصول إلي الفئات المستحقة للمساندة والتضامن.

في ظل دعم الدولة لهم .. كيف ستخدم مبادرة وصل الخير 2 ذوي الهمم ؟

تعتبر هذه المبادرة أحد أهم أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي تهدف للتمكين الإقتصادي لذوي الهمم باعتبارهم من أكثر الفئات استحقاقا للدعم " وبشكل عام فنحن نثمن أي مبادرة تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن الفقير حيث يعتبر ذلك الهدف من أهم أولويات القيادة السياسية في الفترة الراهنة، أيضا القضاء علي الفقر حيث يبلغ معدله 29.7% .

ما الذي قدمته وزارة التضامن للعمالة غير المنتظمة ؟ وما رأيك في فكرة إنشاء صندوق لحمايتهم وتشغيلهم ؟

تعتبر هذه الفئة من الفئات الأكثر تضررا من جائحة كورونا فقد عانوا الكثير من الأزمات ولهذا قدمت الوزارة لهم كافة سبل الدعم خلال هذه الفترة من أجل تخفيف أعباء الحياة عن عاتقهم، وأؤيد فكرة إنشاء صندوق يدعم حمايتهم والإستفادة من طاقتهم بشكل جيد خاصة وأن نسبة العاملين بهذه المهن أغلبهم من الشباب.

ما تقييمك لأداء مجلس النواب في ممارسة أدواره التشريعية والرقابية ؟ وما الملفات المدرجة بأجندة لجنة التضامن الفترة المقبلة ؟

لا شك أن المجلس الأونة الحالية يقدم أداء جيدا للغاية حيث ظهر ذلك من خلال إصدار حزمة من التشريعات الإقتصادية والإجتماعية القوية التي تحتاجها الدولة للمضي نحو التنمية والتقدم، أما فيما يخص الجانب الرقابي فهناك العديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي قام النواب بإصداراها بخلاف إستدعاء مختلف الوزراء لمتابعة وتقييم تنفيذ برامجهم ضمن خطة التنمية الشاملة وكان أخرها وزراء المالية والصناعة والبيئة، وبشكل عام فالمجلس أستطاع تحقيق التوازن في ممارسة أدواره.

أما بالنسبة للمدرج علي مائدة لجنة التضامن فالأولوية في المناقشة تكون لطلبات الإحاطة المحولة من رئيس المجلس، وحاليا تم الإنتهاء من مشروع قانون حقوق المسنين ونأمل في خروجه للنور قريبا .