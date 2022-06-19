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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

عريس يتعدى بالضرب المبرح على العروس في حفل زفافهما بأوزباكستان

صدى البلد

أثار عريس الجدل بعد قيامه بالتعدي بالضرب على زوجته في حفل الزفاف، من خلال ضربها على رأسها ضربة قوية أثناء حفل الزفاف أمام الحضور بطريقة أثارت دهشتهم.

ووفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مقطع فيديو لعريس وعروس في أوزباكستان، أثار الجدل بعدما قام عريس بضرب زوجته في حفل الزفاف على رأسها بطريقة قوية . 

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وأشارت الصحيفة إلى أن الحضور فوجئوا بضرب العريس لزوجته بدون أي أسباب تذكر بشكل واضح  ، و لكن فوجئ الجميع أن العريس ينهال  بالضرب بيده على العروس حتى أصيبت بجروح و لكنها كانت بسيطة.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على وسائل  التواصل الإجتماعي، و أثار استياء الرواد بشكل كبير بسبب الضربات القوية التي وجهها العريس لزوجته أمام الحضور.

وأثارت العروس الجدل مرة آخرى حينما خرجت وأكدت أنها لم و لن تنفصل عن زوجها، رغم مطالبة مؤسسات حقوق الإنسان بحقها و معاقبة الزوج و مساعدتها إذا كانت ترغب في الإنفصال عنه . 
 

عريس التعدي بالضرب حفل الزفاف ضرب اوزباكستان العروس

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