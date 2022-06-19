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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة ورأس المال السوقى يخسر 8 مليارات جنيه.. اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام تعاملات جلسة اليوم "الاحد"، أولي جلسات الاسبوع، وانخفض رأس المال السوقي بشكل طفيف بنحو 8 مليارات جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام 649.5 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.4 %، ليغلق عند مستوى 9,728.19 نقطة، وكذلك مؤشر EGX50 بنسبة 1.26 %، ليغلق عند مستوى 1,732.18 نقطة.

كما هبط المؤشر EGX70 بنسبة 1.82 % ليغلق عند مستوى 1,820.49 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 1.63%، ليغلق عند مستوى 2,693.9 نقطة.

كما تراجع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 1.44 % ، ليغلق عند 11,996.53 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 1.93 % ليغلق عند مستوى 1,597.95 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.55 %، ليغلق عند مستوى 3,927.9 نقطة.

تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

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سيطر على تعاملات المصريين والعرب الاتجاه الشرائي ، مسجلين صافي بنحو 46.2 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 53.7 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم بنحو 411.3 مليون جنيه، بعد التعامل على 331.7 مليون سهم، من خلال 26 ألف عملية منفذة.

المستثمرين الأجانب البورصة اليوم تراجع جماعى لمؤشرات البورصة Finance Real Estate

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