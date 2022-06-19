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برلمان

المشاط: وفرنا 3.919 مليار دولار للقطاع الخاص من خلال التمويل المباشر للشركات

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

عقدت لجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عفت السادات، اجتماعاً بحضور الدكتورة رانيا المشاط، لمناقشة دور شركاء التمويل الدوليين وتأثيره على التنمية فى مصر. 

ورحب الدكتور عفت السادات رئيس اللجنة في بداية الاجتماع بالوزيرة والوفد المرافق لها، مؤكدا النقاش حول دور شركاء التمويل الدوليين وتأثيره على التنمية فى مصر والمعوقات والتحديات التي تواجه التمويل الدولي من الأمور الهامة التي تهتم بها اللجنة. 

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة وفرت للقطاع الخاص 3.919 مليار دولار من خلال التمويل المباشر للشركات القطاع الخاص، وكذلك خطوط الائتمان لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

وتناولت "المشاط " الإجراءات المعمول بها للحصول على التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية متعددي الأطراف، كما استعرضت مشروعات البنية التحتية لدعم التنمية المستدامة في قطاعات لنقل والمواصلات و الكهرباء و المياه والصرف الصحي وقطاع الاسكان الاجتماعي.

وأكدت "المشاط " أن مصر تعمل مع الشركاء في المؤسسات التمويلية على تنفيذ استراتيجيات للخمس سنوات القادمة وللقطاع الخاص ولتعزيزه وتمويله، من خلال تحويل الاقتصاد إلى رقمي وشامل وأيضا «أخضر» وهي أولوية من أولوياتنا وتتماشى تماما مع فكرة التخارج، لأن «الأخضر» هي كلمة السر في استطاعة أي دولة أو قطاع خاص للحصول على تمويلات.

تمويل التعاون الدولي التنمية المستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة البنية التحتية الصرف الصحى مجلس الشيوخ

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