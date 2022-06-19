محافظ الدقهلية يبحث آلية صيانة مصاعد المستشفيات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعاً بممثلي شركات صيانة المصاعد بالدقهلية لبحث آلية التعاقد لصيانة مصاعد مستشفيات الصحة وعددها 67 مصعدا.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة ، والمحاسب فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية الإدارية ، والمهندسة مني الساعي مدير عام متابعة المشروعات بالمحافظة.

ووجه " المحافظ " بسرعة الانتهاء من معاينة كافة المصاعد وإعداد المقايسات الفنية والمالية خلال أيام للبدء الفوري في أعمال الصيانة حفاظاً علي حياة المرضي والمترددين علي المستشفيات وتفادي حدوث أي أعطال تنجم عنها خسائر بشرية ومادية.

وأكد " مختار " ضرورة التزام الشركات التي سيتم اختيارها بالصيانة الدورية لكافة المصاعد وتدريب عدد من العالمين بالمستشفيات علي التعامل الفوري في حالة حدوث أي عطل مفاجئ وفقاً لشروط التعاقد .

كما أكد “ المحافظ ” أن أجهزة المحافظة حريصة علي الاستفادة من خبرات الشركات المتخصصة في صيانة المصاعد لصيانة كافة مصاعد مستشفيات الصحة.

والجدير بالذكر أن " محافظ الدقهلية " سبق وأن وجه بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الميكانيكا بمديرية الإسكان وعضوية مدير عام التفتيش والمتابعة بالمحافظة وأعضاء مختصين من مديرية الصحة والقوي العاملة والحماية المدنية وإدارة المصاعد بديوان عام المحافظة لتقوم اللجنة بالمرور علي جميع مصاعد المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بنطاق المحافظة لفحصها علي الطبيعة والوقوف علي أعمال الصيانة الدورية لها ومدي كفاءتها وانتظام العمل عليها من خلال نوبتجيات للتشغيل وعرض تقرير بالمصاعد التي في حاجة الي صيانة فورية حرصا علي سلامة الجميع.

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