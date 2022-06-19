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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مجلد جديد عن علوم المواد والتقنيات في مصر القديمة

صورة
صورة

أصدرت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (IFAO) مجلدا تحت عنوان "علوم المواد والتقنيات في مصر القديمة".

وأوضح د. باسم جهاد المشرف على وحدة التدريب المركزي بالوزارة، أن المجلد يعد نتاج أعمال المؤتمر  العلمي الأول الذي تم انعقاده في نوفمبر 2017 بمتحف قصر محمد على بالمنيل تحت عنوان "علوم المواد والتقنيات في مصر القديمة".

وأضاف د. باسم جهاد، أن المجلد يضم عددا من الأوراق البحثية حول أهمية علم الأركيوميتري في مجال علم الآثار وأهمية علوم الفيزياء والكيمياء التطبيقية وربطها بعلم الآثار.

وتجدر الإشارة أن مؤتمر علوم المواد والتقنيات في مصر القديمة جاء بمشاركة حوالي مائتي باحث من المعاهد الأثرية والجامعات المصرية  والأجنبية من مختلف دول العالم، حيث كان فرصة لالتقاء الباحثين والمتخصصين  في هذه المجالات، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تكنولوجيا المواد والصناعات في مصر القديمة وتطورها عبر العصور. 

وزارة السياحة والآثار

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