مباراة صعبة.. ميدو يدعم لاعبي الزمالك قبل القمة

دعم أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق الفريق قبل ساعات من مباراة القمة التي تجمع مع النادي الأهلي .



وغرد ميدو من خلال حسابه الشخصي تويتر :" ماتش صعب محتاج لاعيبة رجاله تضحي لتعويض النقص..واثق في لاعيبة ⁧‫#الزمالك‬⁩ رغم صعوبة الماتش أنهم هيعملوا ماتش كبير وهنكسب إن شاء الله 🙏 ⁧مباراة القمة‬⁩ ".



تنتظر جماهير كرة القدم المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري لموسم 2021-2022،



ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك فى الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد الأهلى بالسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.