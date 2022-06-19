رسميا.. كولاروف يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن المدافع الصربي ألكسندر كولاروف، لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، اعتزاله كرة القدم “نهائيا”.

وقال “كولاروف”، في تصريحات أبرزها موقع “توتو ميركاتو ويب” الإيطالي، "اليوم أعلن اعتزالي كرة القدم، كنت أعلم أن هذا القرار سيأتي عاجلا أم آجلا، رغم ذلك أنا ممتن لتحقيق أحلامي".

وأضاف "الخطوة التالية لي ستكون التسجيل في الدورات التأهيلية أولا كمراقب، تمهيدا لشغل منصب المدير الرياضي".

ويمتلك كولاروف مسيرة عظيمة، حيث ارتدى قميص لاتسيو ومانشستر سيتي وروما وإنتر ميلان.

خاض المدافع 507 مباريات خلال مسيرته الكروية على صعيد الأندية، سجل خلالهم 52 هدفا وصنع 69 تمريرة حاسمة.

كما لعب كولاروف 94 مباراة بقميص منتخب صربيا الأول، سجل خلالهم 11 هدفا.