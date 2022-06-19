برلماني: موازنة الدولة تجاهلت الفلاحين ولابد من التأمين الصحي والاجتماعي عليهم

أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ وقلين أن الموازنة العامة للدولة تأتي في ظروف استثنائية للعالم أجمع بعد جائحة كورونا والحرب الروسيه الأوكرانية التي أثرت على العالم أجمع.



وأضاف"شمس الدين "فى كلمته أمام أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، حول تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/ 2023 أن هناك عددا من الملاحظات أهمها أولا الاقتراض الخارجي لابد من الحد منه حتي لا تتحمل الأجيال القادمة النتيجة



وأضاف"شمس الدين "فيما يتعلق بالدين العام والذى وصل 54 % من

استخدامات هذا العام لابد من النظر فى هذا الأمر ومعالجته.



وأشاد النائب بالتركيز على زيادة مخصصات موازنة الصحة وهذا شيء إيجابي ندعوا إلى زيادة الأسرة الخاصة بالعناية المركزة والحضانات في المستشفيات العامة.



وأشار "شمس الدين" لم يذكر التقرير دعم الفلاحين رغم أنهم عصب الاقتصاد والاهتمام به خاصة بعد توجيهات القيادة السياسية الرشيدة بالاهتمام بالفلاح المصري أمر ضرورى ولابد من التامين عليهم ومنحهم معاشا.



وأوضح النائب أن المواطن يحصل على معاش تكافل وكرامة حوالي ٤٥٠ جنيها لا يكفي بندا من احتياجاته ولابد من النظر إلى هذه الطبقة بعين الاعتبار.



ولفت النائب أن أصحاب المعاشات يعانون أشد المعاناة ولابد من وضع حد أدنى مناسب للمعاش معلنا موافقته من حيث المبدأ على الموازنة.