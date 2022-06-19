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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إعلان نتائج نهائيات FiA رالي ستار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

توج موسم برنامج تدريب فيا رالي ستار لموسم 2023 أبطاله الفائزين بنهائيات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد عطلة أسبوع استضافتها حلبة مرسى ياس.

برنامج تدريب فيا رالي ستار

ويشارك الفائزون في برنامج تدريب فيا رالي ستار لموسم 2023 استعدادًا لخوض منافسات بطولة العالم للراليات للناشئين لعام 2024

 

وعلى مدار ثلاثة أيام من المنافسة القوية، أثار كل من عبد الله مسعود الطوقي، وفرح زكريا إعجاب المتابعين وأعضاء لجنية التحكيم، ليحجزوا أماكنهم في في أولى دورات موسم تدريب فيا رالي ستار المخطط لإقامته في عام 2023، أملًا بالمشاركة مستقبلًا في بطولة العالم للراليات، كما قدم أنطوني داغر أداءً قويًا ضمن من خلاله موقعًا كسائق احتياطي.

برنامج تدريب فيا رالي ستار

وأقيمت نهائيات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على منصة مصممة خصيصًا لهذا الغرض في حلبة مرسى ياس، وشهدت مشاركة 23 متسابقًا من تسع دول من أنحاء المنطقة، ومن ضمنهم عبد الله الطوقي من عمان، وفرح زكريا من الأردن، وخاض المشاركون منافسات وتحديات بدنية وذهنية، ليشاركوا بعد ذلك في ستة تحديات ضد الزمن على متن مركبة إم-سبورت فورد فييستا رالي 3.

 

ومع انتهاء تصفيات ونهائيات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يبدأ السائقون الناجحون في التحدي استعداداتهم للمشاركة في برنامج تدريب فيا رالي ستار لموسم 2023 وفرصة للمنافسة في بطولة العالم للراليات للناشئين لعام 2024.

برنامج تدريب فيا رالي ستار

كما شهدت عطلة نهاية الأسبوع في حلبة مرسى ياس منافسات الجولة الختامية من بطولة الإمارات للدريفت، وحقق فيها السائق أحمد دهام لقب المركز الأول، متقدمًا عل كل من سعيد أحمد وداني نيفيل اللذين حققا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

فيا رالي ستار برنامج تدريب فيا رالي ستار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الشرق الاوسط شمال إفريقيا

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