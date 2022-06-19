عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة: القمة الثلاثية بين مصر والبحرين والأردن تهدف لبحث التحديات المشتركة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن القمة الثلاثية التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، تؤكد تطلع مصر لدورها الريادي بالمنطقة العربية، والعمل على الجلوس معا من أجل بحث التحديات المشتركة والملفات ذات الصلة الوثيقة بالأمن القومي العربي.

وأكدت رمزي، في بيان لها، أن هذه القمم تعزز من قيمة جهود العمل العربية المبذولة من أجل مواجهة التحديات والعراقيل التي تقف حائل أمام شعوب المنطقة لتحقيق الانطلاقة الشاملة على مستوى كافة المجالات، مشيرة إلى أن هذه القمة استهدفت فتح نقاش موسع بين الدول الثلاث حول ملفات العمل المشتركة في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمعهم.

وأشارت إلى أن التوترات العالمية سواء المترتبة على جائحة فيروس كورونا، أو الحرب الروسية الأوكرانية أو أي من التطورات الإقليمية والدولية التي تجد على الساحة السياسية تعتبر محفز كبير للدول العربية للاتفاق والاتحاد نحو تحديد أولويات التحديات ومن ثم التعاون معا للمرور منها بسلام.

ولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن مصر أصبحت شريك أساسي في أي شراكة استراتيجية تحدث على المستوي الإقليمي أو العربي بل والدولي أيضا، بفضل ما تتمتع به من مقومات ومكانة كبيرة .

وأضافت رمزي، أن الهدف الرئيسي من عقد القمة المصرية الأردنية البحرينية هو تعزيز آفاق التعاون على مستوى المجالات لاسيما الاقتصادية والاجتماعية والمعلوماتية، بما يحافظ في النهاية على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس العلاقات البحرين شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

صدي البلد يكشف أسباب غياب أيمن أشرف وأليو ديانج عن مواجهة الزمالك

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام غزل المحلة في الدوري

أزمة جديدة تضرب الزمالك بعد إزالة سور النادي النهري.. فيديو

ترشيحاتنا

28 رادار ثابت.. تنفيذ 9 كباري دورانات لتطوير وتوسعة طريق إسكندرية - مطروح الساحلي.. فيديو

تذكرتي تشكر جماهير الأهلي و الزمالك بعد المظهر الحضاري في قمة الدوري

حسن شحاتة: نتيجة القمة «عادلة».. والله يكون في عون سامي قمصان.. فيديو

محمد عواد:. هدف الزمالك الحفاظ على لقب الدوري.. فيديو

يوسف الحسيني: الأهلي والزمالك، لم يقدما الأداء المبهر الذي يمتع الجمهور.. فيديو

مصر قبلة الأشقاء العرب ..السيسي وحلم بناء أمة صاحبة قرار وإرادة قوية|تحليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

اتأخرت على والدتي.. تفاصيل القبض على مجهول هشّم سيارة أمام استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ