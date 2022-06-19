إلغاء تصريح خطيب مكافأة بمديرية أوقاف البحيرة ومنعه من صعود المنبر

قرر الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بالأوقاف اليوم الأحد إلغاء تصريح خطابة عبد الكريم السيد علي مرعي خطيب مكافأة بمديرية أوقاف البحيرة ومنعه من صعود المنبر بالمساجد على مستوى الجمهورية ، وإلغاء أي تصريح خطابة صادر للمذكور بأداء خطبة الجمعة ، وتسجيل اسمه بقائمة الممنوعين من أي عمل دعوي ، نظرًا لمخالفته تعليمات الوزارة ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف البحيرة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على منعه .



وفي سياق آخر اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد تجديد إيفاد الشيخ بدري مرسي نور محمد – إمام وخطيب بديوان عام وزارة الأوقاف للعمل لدى المركز الإسلامي المصري – دار السلام - تنزانيا.

و تطلق وزارة الأوقاف، 100 ندوة بواقع أربعة ندوات في كل محافظة عن "حرمة الدماء" ، ندوتين في العشر الأواخر من ذي القعدة وندوتين في الأسبوع الأول من ذي الحجة.

وقالت الأوقاف: لم يؤكد ديننا الحنيف على حرمة شيء مثلما أكد على حرمة الدماء، فكل الدماء معصومة وهو ما أكده نبينا (صلى الله عليه وسلم) في حجة الوداع، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "فإنَّ دِمَاءَكُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، علَيْكُم حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، ألَا هلْ بَلَّغْتُ قُلْنَا: نَعَمْ، قالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ" (صحيح البخاري).

وأوضحت الوزارة، أن الإيمان أحد أهم المؤثرات في تصرفات الإنسان، فكلما قوي الإيمان بالله واليوم الآخر استقامت حياة الإنسان فعرف للدماء حقها وحرمتها، وقررنا تنظيم 100 ندوة أخرى عن موضوع "الإيمان وأثره في حياتنا" بواقع أربع ندوات خلال هذه الفترة.