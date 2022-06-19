ماهر همام: لا يوجد تنظيم إداري أو فني للمنتخب..فيديو

قال ماهر همام، نجم النادي الأهلي السابق، إن هناك العديد من اللاعبين المصريين في الالعاب الأخرى، يحققون بطولات، مؤكدا أنه لابد من إلقاء الضوء عليهم بعد النجاحات التي يحققوها.

وأضاف ماهر همام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية "الحدث اليوم، أنه لدينا غضب من الكرة المصرية، ولدينا ضيق من أداء منتخب مصر وأداء ناديي الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أنه لا يوجد تنظيم إداري ولا فني للمنتخب، وهو مستمر من فترات طويلة.

وتابع نجم النادي الأهلي السابق، أن ايهاب جلال ، لم يستطيع حل إخفاقات للمنتخب مصترمة منذ فترة طويلة، مؤكدا ان ه من الصعب الحكم على تجربة إيهاب جلال مع المنتخب.

وأشار إيهبا جلال إلأى أنه في الدول المتقدمة يوجد استراتيجية لتطويل كرة القدم على مدار فترة معينة، وهو التخطيط الذي نفتقده

وأكد نجم النادي الأهلي السابق، أنه لا بد أن نشهد اللعب النظيف والتشجيع المحترم خلال لقاء الأهلي والزمالك اليوم.