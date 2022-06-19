ديل بيرو: ليفربول قد يُفضل نونيز عن ماني في المستقبل

يرى ديل بيرو، أسطورة منتخب إيطاليا، أن البعض قد يُفضل تواجد نونيز، صفقة ليفربول الجديدة، عن ماني في الريدز.

واقترب السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول من اتمام تعاقده مع فريق بايرن ميونخ الألماني بشكل رسمي خلال الأيام القلية المقبلة.

وقال دي بييرو في تصريحات نقلتها شبكة "تريبال فوتبول" البريطانية: “الشيء الجيد في هذه الصفقة هو حقيقة أن الجميع يعرف مسبقًا ما يجب عليهم فعله”.

وتابع: “أراد ساديو ماني الرحيل وتحدث بايرن مع ليفربول، والجميع كان على ما يرام بشأن هذا، ووجد الريدز بديلًا لماني على الفور”.

وأضاف: “ليفربول ضم نونيز، ويجب أن يكونوا سعداء بما حدث، هذا هو الجزء الجيد من الصفقة، قد يفضل البعض هذا اللاعب على ماني في المستقبل”.

واختتم: “صحيح أنني أفضل البقاء مع نفس اللاعبين إذا قدموا أداءً جيدًا، لا أريد أن أغير بهذا القدر، لكنها صفقة جيدة للجميع”.