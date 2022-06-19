بعد إحرازه 3 ميداليات لمصر.. محمود حسني: لم أجد اهتماما بما حققته

قال محمود حسني، لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال للناشئين لكي أقوم بالاستعداد لبطولة العالم، دخلت في إعداد قبل البطولة بنحو 6 أشهر، مؤكدا أنه بعد مجهود كبير استطاع تحقيق 3 ميداليات.

وأضاف محمود حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه لم يكن هناك اهتمام بما حققه من إنجاز، ولكن على الرغم من ذلك لديه إصرار على تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة القادمة.

أحرز الرباع محمود حسني، بطل مصر فى رفع الأثقال، الميدالية الذهبية فى بطولة العالم للناشئين المقامة فى المكسيك خلال الفترة من 9 إلى 18 يونيو 2022، محققًا لمصر ذهبيتها الأولى في بطولة العالم.

جاء ذلك بعد تتويج بطل مصر محمود حسني بذهبية الخطف لوزن -89 كيلو جراما برفعه مجموعة أوزان بقدر 150 كيلو حراما متفوقا ب9 كيلو جرامات عن صاحب المركز الثاني، وبذلك ارتفع رصيد “الفراعنة” لـست ميداليات بواقع ذهبية وخمس فضيات.