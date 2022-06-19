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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي طريقة الكبير .. أحمد مكي يحتفل بعيد ميلاده

صدى البلد

احتفل الفنان أحمد مكي بعيد ميلاده علي طريقته الخاصة ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر أحمد مكي مقطع فيديو له من مسلسل الكبير في مشهد الاحتفال بعيد ميلاد وعلق علي الفيديو قائلا :"  شكرا لكل الناس اللي بعتتلي معايدات عشان عيد ميلادي  .. الله يسعدكم زي مااسعدتوني بكلامكم .. متشكرا جدا ".


 بدأ أحمد مكي مسيرته الفنية عام 2001، بإخراج عدد من الأفلام القصيرة، وقام بعدها بإخراج عدد من الأفلام منها "الحاسة السابعة" و"ياباني أصلي".  


بدا التمثيل بدور صغير فى فيلم "ابن عز" مع النجم الراحل علاء ولى الدين، ثم تدرج فى مساحة الأدوار حيث شارك فى فيلم "تيتو" مع أحمد السقا، ثم انتقل إلى شخصية "هيثم دبور" التى كانت بداية شهرته ومعرفة الناس به، فى سيت كوم" تامر وشوقية"، وبعدها في فيلم "مرجان أحمد مرجان" مع الزعيم عادل إمام، وأخيرًا أفرد لها مساحة فى فيلم كامل وكان هو البطولة الأولى له بفيلم "إتش دبور".   كما أظهر براعته التمثيلية فى أداء الأدوار، حيث قدم 7 شخصيات مختلفة من خلال فيلم "طير انت" الذى قام ببطولته مع النجمة دنيا سمير غانم، وبعد ذلك أفرد له مسلسلا كاملا حمل اسم "الكبير" وقدمه في 5 أجزاء مختلفة، ولاقى نجاحا جماهيرا كبيرا، ومازالت هذه الشخصية عالقة فى أذهان الجماهير بإفيهاتها وأفشاتها.   وبعدها شارك مكى فى أعمال أخرى، منها فيلم "لا تراجع ولا استسلام" و "سيما على بابا" و "سمير أبو النيل"، كما شارك في مسلسل "خلصانة بشياكة".

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