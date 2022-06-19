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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة جديدة في اسعار جيلي كول راي موديل 2022.. تفاصيل

زيادة جديدة في اسعار
زيادة جديدة في اسعار جيلي كول راي موديل 2022 .. تفاصيل

شهدت السيارة جيلي كول راي موديل 2022 زيادة جديدة في قيمتها التسويقية، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من تلك النسخة الرياضية والتي تنتمي لفئة الكروس اوفر، وقدرت هذه الزيادة بنسبة تتراوح بين 30 و 35 الف جنيه.

جيلي كول راي موديل 2022 

مواصفات السيارة جيلي كول راي موديل 2022

 

تعتمد السيارة جيلي كول راي موديل 2022 على محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 175 حصانا عند 5500 لفة في الدقيقة، و 255 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 7 سرعات طراز DCT.

جيلي كول راي موديل 2022 

ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة جيلي كول راي موديل 2022 من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 7.9 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر وذلك عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

جيلي كول راي موديل 2022 

وتأتي السيارة جيلي كول راي موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4.330 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1.800 مم، و 1.609 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين تتسع لـ 330 لتر، ووزن كلي يبلغ 1440 كيلوجرام، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.600 مم، مدعوم بجنوط رياضية 17 بوصة.

جيلي كول راي موديل 2022 

أسعار السيارة جيلي كول راي موديل 2022 في مصر بعد الزيادة الجديدة 

 

الفئة الأولى جيلي كول راي موديل 2022 بقيمة قدرها 420 ألف جنيه بدلاً من 390 ألف جنيه.

الفئة الثانية جيلي كول راي موديل 2022 بقيمة قدرها 485 ألف جنيه بدلاً من 450 ألف جنيه.

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