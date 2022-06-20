دعم اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية:

خبراء : وضع خطة للأنشطة المختلفة للجامعات مع بداية كل عام

تقديم مزايا مادية للطلاب الحاصلون على مراكز متقدمة فى الأنشطة الطلابية

طلاب جامعات الأنشطة الطلابية تعتبر حلقة الوصل بين مرحلة الدراسة الجامعية وبين سوق العمل

طلب النائب أحمد فتحي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات لذلك تواصل موقع صدي البلد مع العديد من الخبراء والمسؤلين والطلاب لتقديم أفكار تساعد في دعم اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية في الجامعات.

أكد محمد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة عين شمس أن الجامعة تقوم بتنظيم كافة الانشطة الطلابية وتشجيع المتميزين من الطلاب، ودعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج.



وأضاف أن الجامعة قامت بإعداد عدد كبير من الأنشطة الطلابية المختلفة خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي لتحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية، وذلك بعد انتهاء طلاب الجامعة من الامتحانات.

وأوضح الشرقاوي أن الجامعة حصلت علي مراكز اولي والميدالية الذهبية في بطولة الجامعات والمعاهد المصرية بالدورة الـ٤٩ "الشهيد الرفاعي" بالعديد من الالعاب .

أكد محمد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس، أن جامعة عين شمس تسعى إلى تكوين رؤية تكاملية بين الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق التعاون المشترك والعمل معاً للوصول لأقصى استفادة ممكنة وذلك خلال تقديم لهم كافة وسائل المساعدة لتسهيل العملية الدراسة، إضافة إلى الدمج فى كافة الأنشطة الطلابية التى تطرحها الكليات .



وأضاف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن جامعة عين شمس تسعي للمشاركة فى عدد من معسكرات التدريب منها: معسكر لتدريب الطلاب المبتكرين والمخترعين، ومعسكر ريادة الأعمال بعنوان كيف تصبح رائد أعمال، ومعسكر لتدريب طلاب الفنون الشعبية، ومعسكر تدريبي للطلاب المشاركين في مسابقة إبداع 10، ومعسكر إعداد عشائر الجوالة بكليات الجامعة المختلفة استعدادًا لمهرجان الجوالة.

ومن جانبه أكد الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بجامعة عين شمس علي ضرورة العمل على ابراز القيم المجتمعية الهادفة والالتزام بالتقاليد الجامعية فى كافة الانشطة ودعم اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات علي كافة المستويات .

وأشار الدكتور حسن شحاتة الي تحقيق أهداف اتحادات الطلاب والانشطة الطلاب بشكل يؤثر بالايجاب علي الطلاب و العمل على توفير اسباب الراحة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها ومتابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.



واِشار الدكتور حسن شحاتة الي ضرورة اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها واستثمار وقت فراغ الطلاب وتنظيمه في نشاط إنتاجي مثمر يكسب الطلاب خبرات وتخلق منهم قادة يستطيعون تفهم مشكلات مجتمعهم من خلال الانشطة الطلابية واتحادات الطلاب .



وشدد استاذ المناهج علي وضع خطة للأنشطة المختلفة من قبل كل جامعة في بداية كل عام واعلانها لاتاحة فرص لجميع الطلاب المشاركة في الانشطة الرياضة والاجتماعية والثقافية والفنية التي تتناسب مع ميول ورغبات الطلاب.



وتابع الدكتور حسن شحاتة أنه من طرق دعم الانشطة الطلابية أن يحصل الطلاب المتفوقون علميا والذين حققوا التفوق فى الأنشطة المختلفة على مزايا معنوية وأخرى مادية

وطالب استاذ المناهج بتقديم مزايا مادية للطلاب الحاصلون على مراكز متقدمة فى الأنشطة المختلفة الرياضية والفنية والأدبية والحصول على مكافآت مادية وفى الترشيح للسفر للمشاركة فى المعسكرات والمؤتمرات داخل وخارج الجمهورية يحصل الطلاب المتفوقون على الأولوية فى ذلك.

وفي هذا الاطار قال مصطفي عيد طالب بكلية التجارة لابد أن تحرص ادارة الجامعات حرصت على اكتشاف كافة المواهب الطلابية فى مختلف المجالات والانشطة وتقديمها بالشكل المناسب وتوجيه الدعم اللازم لها حتى يحصل على التميز وتحقق اعلى درجات الاجاده فى مختلف مجالات الانشطة العلمية والرياضية والثقافية والفنية.

وأكد مصطفي عيد أن الأنشطة الطلابية تعتبر حلقة الوصل بين مرحلة الدراسة الجامعية وبين سوق العمل، لأنها تساعد على تنمية المهارات العملية المطلوبة في سوق العمل، مثل استخدام برامج الكمبيوتر المختلفة أو برامج التصميم الجرافيكي أو الفيديو وغيرها الكثير، بجانب أنها تساعدك على تطوير مهارات البحث.

وأضاف الحسيني صلاح أن الأنشطة الطلابية مفيدة إذا أخذت على محمل الجد، وكلما تطوع الفرد بوقته ومجهوده، كلما استفاد أكثر من التجربة، مؤكدًا أنه سبق وتولى الكثير من المناصب خلال اشتراكه بالأنشطة الطلابية ،، مشيراً إلى أنه خلال تلك الفترة تعلم طريقة مواجهة العقبات، وازدادت خبراته في التعامل والتواصل مع الآخرين.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، بشأن ما تم إنجازه في مجال الأنشطة الرياضية على مُستوى الجامعات والمعاهد خلال الفترة من (2014 – 2022).

أشار التقرير إلى فوز مصر بتنظيم بطولة كأس العالم للإسكواش للجامعات نوفمبر 2022، وكأس العالم لكرة اليد للجامعات عام 2024.

كما أشار التقرير إلى المشروع القومي للمشي بالجامعات المصرية؛ لرفع كفاءة جهاز المناعة للطلاب في مواجهة فيروس كورونا، وانطلاق الدوري الرياضي لجامعات المحافظات الحدودية، ومشاركة 1434 طالبًا في دوري القطاعات 2020-2021، ومشاركة 2381 طالبًا في دوري الجامعات (دورة الشهيد الرفاعي) عام 2020-2021.