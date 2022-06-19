أستاذ مناهج: تقديم مزايا مادية للطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة بالأنشطة ضرورة

أكد الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بجامعة عين شمس علي ضرورة العمل على ابراز القيم المجتمعية الهادفة والالتزام بالتقاليد الجامعية فى كافة الانشطة الطلابية ودعم اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات علي كافة المستويات .

وأشار شحاتة الي أن تحقيق أهداف اتحادات الطلاب والانشطة الطلابية يؤثر بشكل كبير بالايجاب علي الطلاب ويعمل على توفير اسباب الراحة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها ومتابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.

ولفت الي ضرورة اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها واستثمار وقت فراغهم وتنظيمه في نشاط إنتاجي مثمر يكسب الطلاب خبرات ويخلق منهم قادة يستطيعون تفهم مشكلات مجتمعهم من خلال الانشطة الطلابية واتحادات الطلاب .

وشدد استاذ المناهج علي وضع خطة للأنشطة المختلفة من قبل كل جامعة في بداية كل عام واعلانها لإتاحة الفرص لجميع الطلاب للمشاركة في الانشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية التي تتناسب مع ميول ورغبات الطلاب.

وتابع الدكتور حسن شحاتة أنه من طرق دعم الانشطة الطلابية أن يحصل الطلاب المتفوقون علميا والذين حققوا التفوق فى الأنشطة المختلفة على مزايا معنوية وأخرى مادية.

وطالب استاذ المناهج بتقديم مزايا مادية للطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة فى الأنشطة المختلفة الرياضية والفنية والأدبية والحصول على مكافآت مادية وفى الترشيح للسفر للمشاركة فى المعسكرات والمؤتمرات داخل وخارج الجمهورية.