عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات: النظرة للقطاع الخاص لابد أن تتغير.. فيديو

محسن بلتاجي، رئيس
محسن بلتاجي، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات

أكد محسن بلتاجي، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات، على ضرورة اتاحة الفرصة للمستثمر للمجيء للاستثمار في مصر، وذلك من خلال بعض التسهيلات التي تتيحها الدولة. 


وأضاف "بلتاجي"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، أن العمل في نزيف من الخسائر على مدى سنوات طويلة، وبعض أصحاب المصالح تعارض خصخصة القطاع العام أمر غير مقبول.


وتابع رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات، أن إنجلترا تبيع أصولها لشركات عالمية وهذا لا يعيب، مشددًا على ضرورة تغيير فكرنا، ولا يمكن الحديث عن أن تجارب القطاع الخاص فاشلة ورأسمالية فلا بد أن نغير ذلك، مؤكدًا ان القطاع الخاص حاليًا بعض أزمة كورونا والحرب الأوكرانية يعاني من تلك الأزمات ومن عدم الشفافية في التنافس ولا بد من تغيير هذه الأوضاع، مشددًا على أن النظرة للقطاع الخاص لا بد أن تتغير ولا بد من توفير بيئة جاذبة للاستثمار. 

 

القطاع الخاص صادرات الإعلامي عمرو عبد الحميد نشأت الديهي انجلترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

صدي البلد يكشف أسباب غياب أيمن أشرف وأليو ديانج عن مواجهة الزمالك

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

بيان رسمي..رابطة الأندية ترد على شكوى الزمالك بشأن جماهير القمة أمام الأهلي

قتلوا الأب وابنه وكلبهما.. المتهمون: السبب خلاف على 15 جنيه ثمن لحام كاوتش

أزمة جديدة تضرب الزمالك بعد إزالة سور النادي النهري.. فيديو

ترشيحاتنا

حمدي فتحي يغادر ملعب القمة 124 بسبب الإصابة

الأهلي يتعادل مع الزمالك 2-2 برأسية صلاح محسن

إدارة الجونة السينمائي: سيتيح تأجيل الدورة الـ 6 وضع استراتيجية متكاملة للمهرجان

البيت الأبيض: بايدن يجتمع بالأمير محمد بن سلمان

المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية

الزمالك يقلب الطاولة على الأهلي بقدم شيكابالا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

اتأخرت على والدتي.. تفاصيل القبض على مجهول هشّم سيارة أمام استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ