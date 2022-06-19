رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات: النظرة للقطاع الخاص لابد أن تتغير.. فيديو

أكد محسن بلتاجي، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات، على ضرورة اتاحة الفرصة للمستثمر للمجيء للاستثمار في مصر، وذلك من خلال بعض التسهيلات التي تتيحها الدولة.



وأضاف "بلتاجي"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، أن العمل في نزيف من الخسائر على مدى سنوات طويلة، وبعض أصحاب المصالح تعارض خصخصة القطاع العام أمر غير مقبول.



وتابع رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات، أن إنجلترا تبيع أصولها لشركات عالمية وهذا لا يعيب، مشددًا على ضرورة تغيير فكرنا، ولا يمكن الحديث عن أن تجارب القطاع الخاص فاشلة ورأسمالية فلا بد أن نغير ذلك، مؤكدًا ان القطاع الخاص حاليًا بعض أزمة كورونا والحرب الأوكرانية يعاني من تلك الأزمات ومن عدم الشفافية في التنافس ولا بد من تغيير هذه الأوضاع، مشددًا على أن النظرة للقطاع الخاص لا بد أن تتغير ولا بد من توفير بيئة جاذبة للاستثمار.