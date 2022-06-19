حسين الزناتي: 3 محاور هامة لإعداد الطلاب في المركز العربي الياباني

قال الدكتور حسين الزناتي، المدير التنفيذي للمركز العربي الياباني للتدريب والتنمية المستدامة التابع لجامعة الدول العربية، إن فكرة إنشاء المركز جاءت من أجل توطين الصناعة، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل.

وأضاف "الزناتي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن المركز له 3 محاور هامة جدا، وسوف نقوم بالعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وتابع المدير التنفيذي للمركز العربي الياباني للتدريب والتنمية، إن أول مرحلة هي تأهيل الطلاب بالمرحلة الإعدادية قبل دخولهم التعليم الفني، والمرحلة الثانية التصنيع الماهر، والمرحلة الثالثة ستكون على الذين يعملون بالفعل من أجل تطويرهم.

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