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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة عن أرخص سيارة في السوق الكويتي موديل 2022 .. صور

نظرة شاملة عن ارخص
نظرة شاملة عن ارخص سيارة في السوق الكويتي موديل 2022

يضم السوق الكويتي باقة من موديلات 2022، ومنها النسخة شانجان السفين والتي تنتمي إلى فئة السيدان، وتعد هذه النسخة واحدة من ارخص السيارات المطروحة في الكويت، والتي تتصدر قائمة السيارات الارخص سعرًا.

شانجان السفين موديل 2022 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن ارخص سيارة في السوق الكويتي موديل 2022 شانجان السفين.

 

محرك السيارة شانجان السفين موديل 2022 

 

زودت السيارة شانجان السفين موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 105 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات.

شانجان السفين موديل 2022 

قياسات السيارة شانجان السفين موديل 2022 

 

تعتمد السيارة شانجان السفين موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2.535 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 4.390 متر، وبعرض يبلغ 1.725 متر، و 1.468 متر للارتفاع، مع سعة تخزين للحقيبة الخلفية تقدر بـ 500 لتر.

شانجان السفين موديل 2022 

تقنيات الحماية بالسيارة شانجان السفين موديل 2022 

 

تحتوي السيارة شانجان السفين موديل 2022 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للمكابح، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن، وانذار مانع للسرقة، ومرايات جانبية كهربائية التحكم.

شانجان السفين موديل 2022 

تجهيزات السيارة شانجان السفين موديل 2022 

 

تضم السيارة شانجان السفين موديل 2022 نظام صوتي وترفيهي، وبلوتوث، ومدخل USB، ومشغل اسطوانات، بينما تضم من الخارج ماصبيح أمامية ونهارية بتقنية LED، وجنوط رياضية المظهر، مع مخرج عادم من الكروم، وشبكة امامية متعددة الفتحات الهوائية بشكل عرضي.

شانجان السفين موديل 2022 

أسعار السيارة شانجان السفين موديل 2022 

 

الفئة الأولى شانجان السفين موديل 2022 بقيمة قدرها 2.950 دينار.

الفئة الثانية شانجان السفين موديل 2022 بقيمة قدرها 3.500 دينار.

بسبب انقطاع الكهرباء موديلات 2022 السوق الكويتي موديل 2022 شانجان السفين

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