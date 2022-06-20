نظرة شاملة عن أرخص سيارة في السوق الكويتي موديل 2022 .. صور

يضم السوق الكويتي باقة من موديلات 2022، ومنها النسخة شانجان السفين والتي تنتمي إلى فئة السيدان، وتعد هذه النسخة واحدة من ارخص السيارات المطروحة في الكويت، والتي تتصدر قائمة السيارات الارخص سعرًا.

شانجان السفين موديل 2022

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن ارخص سيارة في السوق الكويتي موديل 2022 شانجان السفين.

محرك السيارة شانجان السفين موديل 2022

زودت السيارة شانجان السفين موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 105 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات.

شانجان السفين موديل 2022

قياسات السيارة شانجان السفين موديل 2022

تعتمد السيارة شانجان السفين موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2.535 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 4.390 متر، وبعرض يبلغ 1.725 متر، و 1.468 متر للارتفاع، مع سعة تخزين للحقيبة الخلفية تقدر بـ 500 لتر.

شانجان السفين موديل 2022

تقنيات الحماية بالسيارة شانجان السفين موديل 2022

تحتوي السيارة شانجان السفين موديل 2022 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للمكابح، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن، وانذار مانع للسرقة، ومرايات جانبية كهربائية التحكم.

شانجان السفين موديل 2022

تجهيزات السيارة شانجان السفين موديل 2022

تضم السيارة شانجان السفين موديل 2022 نظام صوتي وترفيهي، وبلوتوث، ومدخل USB، ومشغل اسطوانات، بينما تضم من الخارج ماصبيح أمامية ونهارية بتقنية LED، وجنوط رياضية المظهر، مع مخرج عادم من الكروم، وشبكة امامية متعددة الفتحات الهوائية بشكل عرضي.

شانجان السفين موديل 2022

أسعار السيارة شانجان السفين موديل 2022

الفئة الأولى شانجان السفين موديل 2022 بقيمة قدرها 2.950 دينار.

الفئة الثانية شانجان السفين موديل 2022 بقيمة قدرها 3.500 دينار.