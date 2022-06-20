أم إنجليزية تكتشف أمرا مفزعا بسبب هروب ابنتها من النوم بغرفتها.. تفاصيل

أصيبت أم كانت تجاهد من أجل جعل ابنتها تنام بمفردها بحالة من القلق الشد، بعد أن اكتشفت السبب الحقيقي وراء خوف طفلتها من النوم بمفردها.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، نشرت أم الطفلة فيديو عبر تطبيق التيك توك، تشرح فيه كيف أصبحت متعبة لجعل ابنتها تنام بمفردها في غرفتها الخاصة بدل من النوم بجانبها كل ليلة .



وتروي الأم أن ذات ليلة وضعت ابنتها لتنام بغرفتها، إلا أنها وجدتها تصرخ في رعب وتردد أن هناك قاتلا دمويا يلاحقها للتوسل إلى أمها لعدم تركها بمفردها في غرفة نومها.

وأوضحت الأم، أنها في ذلك الوقت كانت تشعر بالتعب لذا جعلت ابنتها تنام معها ومع والدها، ورغم ذلك كانت تصرخ في حالة من الرعب.

وأضافت الأم قائلة "بعد بضع ليالٍ ، حاولت إعادة إانتي إلى وضعها الطبيعي ، فكانت تقول" لا ، لا أريد أن أنام هنا يا أمي "وقلت" لم لا ، إنها غرفتك ".

لتتفاجئ الأم بأن ابنتها تخبرها بأن شخص آخر يأتي إلى غرفتها، ويبدو مثل أمها تمامًا لكن الطفلة كانت تعلم أن هذا الشخص ليست والدتها.

عندما طلبت الأم المزيد من التفاصيل من ابنتها، قالت : "إنها تشبهك فقط لكنها تريدني أن أتبعها داخل خزانة ملابسي ولا أريد أن أرافقها".



وعلق أحد مشاهدي الفيديو أن ربما الطفلة تعاني من المس ويجب تطهرها وحمايتها من أي كيانات مرعبة قد تظهر لابنتها في الليل.

فيما علقت مشاهدة أخرى أنها عاشت مثل هذه الحالة عندما كنت صغيرة وكاد ينتهي بها الأمر بالوقوف في منتصف شارع رئيسي في الثالثة صباحً، ناصحة إياها بعد ترك ابنتها.

