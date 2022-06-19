شاهد.. أشرف بن شرقي يحتفل بتعادل الزمالك مع الأهلي في القمة 124

احتفل أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك بتعادل نادي الزمالك أمام الأهلي وإحراز الهدف الأول لفريقه .

ونشر بن شرقي صورة له من خلال خاصيه استوري عبر حسابه الشخصي إنستجرام وهو يحتفل بهدفه .



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك الى النقطة 45 فى المركز الأول ، بينما ارتفع رصيد الأهلي الى النقطة 41 فى المركز الثالث .

افتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 12 عن طريق محمد شريف بعد خطأ فادح من محمد عبد الغنى مدافع الزمالك .

وادرك الزمالك هدف التعادل فى الدقيقة 68 عن طريق أشرف بن شرقي من رأسية قوية بعد عرضية متقنة من شيكابالا

وأضاف الزمالك فى الدقيقة 76 عن طريق شيكابالا من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء .

جاء هدف الأهلي في الدقيقة 80 عن طريق صلاح محسن من رأسية قوية .