أحمد سعد يشغل ستوديو الحكاية بأغنية سكوت سكوت على الهواء.. فيديو

حل المطرب أحمد سعد، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وأشعل المطرب أحمد سعد، ستوديو "الحكاية"، بأغنية "سكوت سكوت"، على الهواء".





وفي وقت سابق أكد الفنان أحمد سعد، أنه كان يظن العشوائية جزء من الإبداع، مضيفا أنه حريص على تقديم محتوى يليق بفنه وموهبته.

وأضاف: "أنا بقيت حريص على أن أقدم محتوى يليق بفني وأنا فعلًا اتغيرت وبقيت عارف أيه اللى ممكن يضرني وأيه اللى ينفعفني".

وتابع أنه بإمكانه الوصول إلى الترند ولكن قد يكون الترند سلبي ويأخذ من قيمته الفنية بصورة كبيرة، لافتا أنه كان يظن منذ الصغر أن العشوائية جزء لا يتجزأ من الإبداع ولكن اكتشف في النهاية أن التنظيم أساس النجاح والتفوق.





