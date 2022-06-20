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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد سعد بعد نجاح أغانيه الأخيرة: اكتشفت إني كنت كسولا.. فيديو

احمد سعد
احمد سعد

حل المطرب أحمد سعد، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر".


 

وعلق المطرب أحمد سعد، على نحاج اغانيه الأخيرة قائلا: "اكتشفت إني كسول جدا".


 

وأضاف: "أما الشخص يستغل ويلاقي نجاحات بيعرف قد ايه أنه كان كسول، لافتا: "أما الواحد كان بيلاقي نفسه كسول كان بيكون عنده مبررات، ويقول مثلا الدنيا مش بتديني وعندي مشاكل".


 

وأشار: "الشخص هو اللي غلطان لازم يشوف مشكلته ايه ويركز عليها ويحلها ويطور من نفسه".


 

وفي وقت سابق أكد الفنان أحمد سعد، أنه كان يظن العشوائية جزء من الإبداع، مضيفا أنه حريص على تقديم محتوى يليق بفنه وموهبته.


 

وأضاف:  "أنا بقيت حريص على أن أقدم محتوى يليق بفني وأنا فعلًا اتغيرت وبقيت عارف أيه اللى ممكن يضرني وأيه اللى ينفعفني".


 

 

وتابع أنه بإمكانه الوصول إلى الترند ولكن قد يكون الترند سلبي ويأخذ من قيمته الفنية بصورة كبيرة، لافتا أنه كان يظن منذ الصغر أن العشوائية جزء لا يتجزأ من الإبداع ولكن اكتشف في النهاية أن التنظيم أساس النجاح والتفوق.


 


 

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