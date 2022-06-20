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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«قمة على الورق فقط».. شبانة: دخول شيكابالا أرعب لاعبي الأهلي.. فيديو

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

 

يرى الإعلامي محمد شبانة، أن مباراة الأهلي والزمالك في القمة 124، كانت على الورق فقط، مشيرًا أن المردود الفني للفريقين كان ضعيف للغاية استمرارًا لحال الكرة المصرية في الوقت الحالي.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، الأهلي تقدم في الشوط الأول لأن الخطة التي بدأ بها الزمالك هذه المباراة، منحت الأحمر الفرصة للسيطرة على المباراة..

وأوضح شبانة، علامة استفهام كبيرة على أداء محمد الشناوي، وكذلك أحمد عبد القادر وبعض لاعبي الأهلي الدوليين، الذين اختفوا خلال أحداث المباراة.

وأكمل شبانة، شيكابالا هو "النمر الأسود" ولاعب غير عادي، الناس التي تطالبه بالاعتزال سيغيرون رأيهم بعد الأداء الذي قدمه اليوم أمام الأهلي، شيكابالا "أرعب" لاعبي الأهلي  بمجرد نزوله، رغم صفاتهم الدولية، وهذه المباريات هي التي تصنع النجوم، وشيكابالا أثبت اليوم أنه من طينة الكبار.

وواصل شبانة، الزمالك كان أفضل من الأهلي ولكنه لم يكن الأجهز ولديه العديد من الغيابات، وكانت فرص الأهلي على الورق للفوز أكبر.

وأتم شبانة، مباراة اليوم شهادة ميلاد لكل ناشئين الزمالك الذين شاركوا في هذه المباراة وعلى رأسهم يوسف أسامة نبيه، ونيمار، وسيف فاروق جعفر.

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