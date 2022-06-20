طارق السيد: طمعت في الفوز على الأهلي.. والشناوي يُشارك مُصابًا.. فيديو

يرى طارق السيد نجم الكرة المصرية الاسبق، أن فريق الكرة بنادي الزمالك بدأ مباراة القمة 124 بشكل خاطىء، مشيرًا إلى مشاركة الشناوي مع الأهلي منذ فترة مُصابًا.

وتابع طارق السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، فيريرا ولاعبي الزمالك بالغوا في القلق من مباراة القمة، وهذا الأمر أثر على الفريق في بداية المباراة وحتى نهاية الشوط الأول.

وأضاف طارق السيد، عندما قرر فريرا باللعب بثلاثي في الخلف، كان لابد أن يمنح تعليمات هجومية لكل من نيمار وعبد الله جمعة، باعتبارهم أطراف وسط الملعب.

وأوضح نجم الزمالك الأسبق، كنت طمعان في فوز الزمالك على الأهلي بمباراة اليوم، الأهلي يُعاني منذ فترة وكان لابد أن يُغامر فيريرا في المباراة، ولو ضغط على الأهلي كان سيفوز بالمباراة

وأتم طارق السيد، أعتقد أن محمد الشناوي خاض لقاء القمة وهو مصاب، عندما تنظر لتحركاته خلال المباراة داخل منطقة الجزاء، يُعطيك انطباعًا بأنه ليس سليمًا بنسبة 100%، ولابد من معالجة هذا الأمر لن مستواه يتراجع بشكل غريب.