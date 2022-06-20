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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

طارق السيد: تأثير شيكابالا في القمة فاق كل لاعبي الأهلي.. وعواد تفوق على الشناوي.. فيديو

طارق السيد
طارق السيد

يرى طارق السيد نجم الكرة المصرية الأسبق، أن التأثير الذي قدمه شيكابالا في القمة 124، فاق كل لاعبي الأهلي خلال اللقاء، مؤكدًا أن محمد عواد حارس مرمى الزمالك، تفوق في المباراة على محمد الشناوي، نظيره في الأهلي.

 

وتابع طارق السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، أدعم استمرار شيكا بالا في الفترة المقبلة، بعد الأداء الرائع الذي قدمه في مباراة اليوم، ويحسب لفيريرا أنه بدأ بشيكابالا في الشوط الثاني، وذلك منحه أفضلية على لاعبي الأهلي المرهقين.

 

وأضاف طارق السيد، فيريرا بدأ بشيكابالا كمهاجم صريح وهذا أمر خطأ، وشيكابالا تحول لجناح بدون تعلميات، شيكابالا تفوق في تاثيره على كل لاعبي الأهلي، فكيف يطالبه البعض باعتزال كرة القدم؟.

 

وأتم نجم الزمالك الأسبق، عواد تفوق على الشناوي في مباراة اليوم.. والشناوي لم يحضر للمباراة، كنت طمعان في فوز الزمالك على الأهلي بمباراة اليوم، وخروج زيزو كان خاطىء.

https://youtu.be/s-FDtp5lN5w

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