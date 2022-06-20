عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مختار مختار: قمصان لا يتحمل التعادل.. وشيكابالا ممتع في سن الـ60.. فيديو

صدى البلد

 

يرى مختار مختار نجم الكرة المصرية الاسبق، أن سامي قمصان المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، لا يتحمل التعادل أمام الزمالك في القمة 124، مؤكدًا أن شيكابالا قادر على تقديم سحره حتى ولو وصل إلى سن الـ60.

وتابع مختار مختار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، استمعت بالأهداف واستمتعت ببعض فترات المباراة، لكني كنت متوقع أن أداء اللاعبين سيكون سىء بداعي الإرهاق بعد التوقف الدولي للمنتخب.

وأضاف مختار مختار، كنت أعلم أن الزمالك سيعود في الشوط الثاني بعد إهدار الفرص في الشوط الأول، من وجهة نظري الزمالك بدأ المباراة بتشكيل خاطىء.

وأوضح نجم الأهلي السابق، تراجع أداء النادي الأهلي كان سببًا رئيسيًا في تألق شيكابالا، شيكابالا لو عنده 50 أو 60 سنة ومنحته مساحة لتقديم مهارته سيُبهرك وهذا ماحدث في الشوط الثاني، أحمد عبد القادر تخاذل في الضغط عليه في كرة الهدف الأول.

وأكمل مختار مختار، أحمد عبد القادر بعيد عن مستواه وأنصحه بالتركيز مثلما نُشيد به يجب أيضًا أن ننتقده عندما يُقصر "الكرة لا تُعطي إلا من يُعطيها".

وأتم مختار، التقصير من لاعبي الأهلي وسامي قمصان قدم ما عليه في هذه المباراة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

مواصلة التدريب .. أول قرار من فيريرا بعد التعادل مع الأهلي

خلال ساعات.. رياح شمسية خطيرة في طريقها للأرض

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

صدي البلد يكشف أسباب غياب أيمن أشرف وأليو ديانج عن مواجهة الزمالك

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

شوبير: عرفت قائمة الأهلي بالحب.. والزمالك يعاني من أزمة

ترشيحاتنا

الحاجة محروسة بعد استلامها الكشك: بدعي للريس في كل صلاة.. فيديو

قبل التوجه للجبهة.. عروسان ينظمان زفافهما بملابس القتال في أوكرانيا.. فيديو

مرتضى منصور: الزمالك ينتظر ملئ خزينته بـ 315 مليون.. وهذه رسالتي لـ مدحت شلبي.. فيديو

مختار مختار: قمصان لا يتحمل التعادل.. وشيكابالا ممتع في سن الـ60.. فيديو

أمير مرتضى: الزمالك لا يقف على أحد.. فيديو

شريك وصديق.. وزير الخارجية اليوناني: مصر دولة ذات أهمية قصوى بالنسبة لأوروبا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

اتأخرت على والدتي.. تفاصيل القبض على مجهول هشّم سيارة أمام استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ