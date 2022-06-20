مختار مختار: تعادل القمة «عادل».. والتفريط في النقاط سيُهدي الزمالك الدوري.. فيديو

يرى مختار مختار نجم الكرة المصرية الاسبق، أن تعادل الأهلي والزمالك في القمة 124 نتيجة عادلة، وتفريط الأهلي في النقاط خلال المباريات المقبلة سيهدي الزمالك الدوري.

وتابع مختار مختار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، أحمد عبد القادر بعيد عن مستواه وأنصحه بالتركيز مثلما نُشيد به يجب أيضًا أن ننتقده عندما يُقصر "الكرة لا تُعطي إلا من يُعطيها".

وأضاف مختار مختار، فيريرا كان حذر أكثر من اللازم في بدايته للمباراة، ومنح الأفضلية للنادي الأهلي في البدايات.

وأوضح نجم الأهلي السابق، السولية كان من أسوء الاعبين في لقاء القمة، دائمًا السولية هو علامة متميزة للأهلي ومنتخب مصر، لكنه بعيد عن مستواه منذ فترة، السولية دائمًا كان مؤثر في تتويجات وانتصارات الأهلي الأخيرة، لكنه كان مستواه متراجع اليوم.

وأكمل مختار مختار، النتيجة عادلة والزمالك أهدر الفوز في الدقائق الأخيرة بعدما وقفت العارضة أمام كرة إمام عاشور

وأتم مختار،. الأهلي مازال أمامه فرصة للتتويج وسيتفوق على الزمالك حال فوزه بالمباريات المقبلة، سيكون هناك شك كبير في النادي الأهلي في حالة التفريط في أي نقطة خلال المباريات المقبلة.

https://youtu.be/ZgQrQ9yqp2k