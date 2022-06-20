سيد معوض: القمة 124 بدون نجم ومن أسوأ مباريات القطبين.. فيديو

أكد سيد معوض، نجم الكرة المصرية الأسبق، ومحلل قناة ETC، أن القمة 124 بين الأهلي والزمالك بدون نجم وهي واحدة من أسوأ مباريات القطبين على مر العصور.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، كان هناك أخطاء كثير من الفرقتين، وعلامات استفهام على مدافعي القطبين، ويتحملوا الـ4 أهداف التي سكنت الشباك

وأكمل معوض، لقاء القمة بدون نجم رغم تألق شيكابالا، وكان عنصرا جيدا في المباراة لكن الأداء كان سيئا من الفريقين وكانت بلا نجوم من وجهة نظري.

وأوضح معوض، الأهلي لم يستغل الهدف الذي سجله مبكرًا لتسجيل الهدف الثاني، غيابات لاعبي الزمالك أثرت إيجابيًا على أدائه لأن معظم اللاعبين شباب ولديهم قتال على كل كرة.

وأتم معوض، الأهلي والزمالك بيتخانقوا على لاعبين شبه بعض ونسوا أن هناك كنوزا في قطاعات الناشئين، الزمالك لديه مكاسب في مباراة اليوم بإثبات أكثر من عنصر شاب أنه يستحق ارتداء قميص الفريق الأبيض.