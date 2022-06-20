رضا البلتاجي : لولا التسلل لاستحق الأهلي ركلة جزاء في القمة.. فيديو

تحدث الحكم رضا البلتاجي عن أداء حكم لقاء القمة رقم 124 بين الأهلي والزمالك، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين اليوم الأحد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال رضا البلتاجي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: إجمالي قرارات الحكم جيدة، ولكن هناك ركلة جزاء للنادي الأهلي في الدقيقة 23 من عمر المباراة».

وأضاف:« لولا التسلل والحكم المساعد لكان هناك ركلة جزاء بالفعل للنادي الأهلي على محمد عواد حارس الزمالك».

وتابع :«عواد ضرب مهاجم الأهلي في منطقة الجزاء، ولكن قبل هذه اللعبة رفع الحكم المساعد الراية، لينقذ حكم الساحة من ركلة جزاء محققة للنادي الأهلي غفل عنها الإسباني بشكل غريب».

https://www.youtube.com/watch?v=zDUJTH9Xj4c