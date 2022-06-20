رشا الجندي: ليس كل المرضي النفسيين يحتاجون إلى أدوية.. فيديو

قالت الدكتورة رشا الجندي مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف ، إن الانسان عندما يمرض عليه الذهب إلى الطبيب ولا يتكبر في أخذ النصيحة من الطبيب حتي يتم شفاءه في وقت قصير ولكن هناك بعض الأشخاص يشعرون بالخجل من الذهاب إلى طبيب نفسي.

واضافت "الجندي" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة دي إم سي الفضائية، أن المريض النفسي يحتاج إلى مساندة من حوله ولا يتم شفاءه من ذهابه لمرة واحدة إلى الطبيب النفسي ولكن لابد من الذهاب عدة مرات.

وتابعت مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف أن ليست جميع المرضي النفسيين يحتاج إلى أدوية ولكن احيانا يحتاجون فقط مساندة من حولهم لهم ويحتاجون إلى حضن وطبطبة واحتواء.