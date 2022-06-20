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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

.بدون رجيمات قاسية تخلصي من وزنك الزائد في 3 أسابيع

رجيم
رجيم

إذا كنت تريدين التخلص من الوزن الزائد بدون أي رجيمات قاسية وفى وقت قياسى  إليك خطة الرجيم التالى ولمدة 21 يوم  يقدمها موقع بولد سكاى الهندى وتساعد على حرق الدهون بسرعه غير متوقعه.
 

الأسبوع الأول 

الإفطار 
كوب عصير برتقال  + بيضة مسلوقة + 1 توست سن
أو
فول بالليمون + نصف رغيف بلدى
بين الإفطار والغداءكوب جنزبيل بالليمون
الغداء 

اختارى من الآتى:طبق شوربة كرنب + 2 شريحة لحم
3 ملاعق مكرونة  + 3 أصابع كفتة +طبق سلاطة خضراء
أو تونة + رغيف بلدى


بين الغداء والعشاء


ثمرة فاكهة


العشاء:


كوب زبادى


قطعة جبن قريش   +1 توست سن


بين الوجبات يفضل تناول الاعشاب الخارقة مثل الجنزبيل والقرفة وبذور الكتان

 

رجيم

الأسبوع الثاني

 

الإفطارالساعة الثامنة صباحا : 

فول بلليمون + رغيف سن

أو

طبق من الشوفان بملعقة عسل
أو
طبق من الجبن القريش بالخيار + 1 توست سن
 

بعد ساعتين
 

ثمرة تفاح


الساعة الرابعه عصرا


سمكة مشوية + 3 ملاعق أرز +طبق سلاطة خضراءأو
ربع فرخة مشوية + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق مكرونة مسلوقة
 

بعد ساعتين ..

كوب من بذور الكتان
 

العشاء
 

ثمرة فاكهة +كوب زبادى

 

رجيم

 

الأسبوع الثالث

الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..

نص خبز أسمر + فول بالليمون + كوب قرفة بالجنزبيل
 

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..اختار من الآتى ..

 طبق شوفان
 

الغذاء 

من 1 إلى الساعه 4 عصرا
2 قطعة من فيليه السمك +8 ملاعق أرز +سلطة

أو
صدر دجاجة مشوية + طبق سلطة + طبق صغير خضار سوتيه
شريحتان لحم مشوى+8 ملاعق مكرونة +سلطة

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات

 ثمرة تفاح

العشاء ..

 قبل النوم بساعة قطعة جبن قريش +1 توست سن

خطه الأسبوع الأول رجيم حرق الدهون رجيمات قاسية

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