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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد سعد: كنت محضر أغنية هقولها لو الأهلي فاز.. ويكشف حقيقة الوشم

احمد سعد
احمد سعد

حل المطرب أحمد سعد، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:
 

%99 من الشعب أزهري.. أحمد سعد يكشف حقيقة الوشم ويرد على المهاجمين.. فيديو

كشف المطرب أحمد سعد، حقيقة الوشم، قائلا: "كان عندي جرح كبير في ذراعي وخياطه، والناس كانت بتسأل دائما عن التشوهات الليف ايدي"، متابعا: "عملت الوشم علشات يداري الحاجات دي".

 

وأضاف: "وأنا في العمرة في السعودية الناس سابوا كل حاجه ومسكوا في الوشم، وإحنا عندنا 99% من الشعب المصري أزهريبطبيعته وعلى فطرته".


 

فاصل نكت رهيب من أحمد سعد.. وأديب: مش هجيبك تاني البرنامج.. فيديو

قال المطرب أحمد، إنه يحب المرح والضحك والسعادة، معقبا: "دايما بهزر وبضحك".

 

وأضاف “سعد”،: "النكت الساخرة لم تختفي، لكنها ظهرت في شكل جديد يسمى الألش"، وقدم أحمد سعد العديد من النكت الساخرةأمام الإعلامي عمروأديب، ليرد أديب قائلا: "مش هجيبك البرنامج تاني".

 

 

أحمد سعد: محدش يعرف يغني أغاني عمرو دياب إلا هو.. وأديب: صحته نار الصراحة.. فيديو

تحدث المطرب أحمد سعد عن المطرب عمرو دياب قائلا: "محدش يعرف يغني أغاني عمرو دياب إلا هو"، ليعلق عمرو أديب قائلا: "صحتهنار الصراحة".

وأضاف: "عمرو دياب حاجه كبيرة أوي في الأفراح.. وبحب له أغاني كتيرة أوي"، مشيرا: "كل أغنيه ليه تفكرك بموقف معين، وذكرياتنااتبنت عليها".

 


 

أقبل دعائي واستجب دعواتي.. ابتهال مؤثر لـ أحمد سعد على الهواء.. فيديو

قدم المطرب أحمد سعد، ابتهال مؤثر على الهواء"اقبل دعائي واستجب دعواتي".



 

أحمد سعد: كنت محضر أغنية هقولها لو الأهلي فاز.. وعمر أديب يرد.. فيديو

علق المطرب أحمد سعد على مباراة الأهلي والزمالك، قائلا: "كنت محضر أغنية أقولها لو الأهلي فاز"، ليعلق أديب قائلا: "نقبك طلع علىشونه".
 

وأضاف سعد: "الماتش كان حلو ومتكافئ، والتعادل كان مفاجأة بالنسبة لي".



 

عمرو أديب يشارك أحمد سعد رقصة «صدقيني لو بإيدي» على الهواء.. فيديو

شارك الإعلامي عمرو أديب، المطرب احمد سعد الرقص على أغنية "صدقيني لو بإيدي"، الشهيرة على الهواء.

 

وعلق الإعلامي عمرو أديب، قائلا: "أنا بقالي شهر مستني اليوم ده، هموت وأعرف دي حركة اشقلك حجر ازاي".



 

وسع وسع سيبوه أنا عايزه حي.. أحمد سعد يقدم رقصة جديدة على الهواء.. فيديو

قدم المطرب أحمد سعد، رقصة جديدة على الهواء، معلقا: "الاغنية الجديدة اسمعا "وسع وسع سيبوه أنا عايزه حي".

 

وأضاف: "مرة كنت ماشي في الشارع مع ولادي ولقيت بنتين وقفوني في الشارع عايزين يرقصوا معايا، والناس طول ما انا ماشيعايزين يعملوا رقصة " وريدي" في الشارع عادي".

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