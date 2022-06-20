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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك ..اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم
حظك اليوم

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

إذا كنت مولودًا في يوم 20 يونيو اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم فسيكون هذا الأسبوع مشغولاً للغاية بالنسبة لك. 

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 20 يونيو سواء في المنزل أو مكان العمل ، سيكون لديك المزيد من المسؤوليات و عليك أن تحاول السيطرة على غضبك خلال هذه الفترة ، وإلا فقد تقع في مشكلة.

نصيحة لمواليد 20 يونيو

 اتخذ قراراتك المالية بحكمة. لا تنفق أموالك المكتسبة بصعوبة على أشياء غير ضرورية فخلال هذا الوقت بسبب عبء العمل ، قد لا تحصل على الوقت الكافي لنفسك. 

تحتاج إلى تحقيق التوازن بين حياتك الشخصية والمهنية. أيضًا ، ستشعر بعدم الراحة بسبب سوء الحالة الصحية.

الفلك خبيرة الابراج عبير فؤاد حظك اليوم توقعات الابراج مواليد 20 يونيو

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