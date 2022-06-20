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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شريك وصديق.. وزير الخارجية اليوناني: مصر دولة ذات أهمية قصوى بالنسبة لأوروبا.. فيديو

وزيرا الخارجية المصري
وزيرا الخارجية المصري اليوناني

أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، على ضرورة تطوير العلاقات بين أوروبا مصر، واصفا مصر بالدولة الصديقة. 

وقال وزير الخارجية اليوناني، إلى الصحفيين، أثناء مشاركته في جلسة المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي: "ترى اليونان أن مصر دولة ذات أهمية قصوى بالنسبة لأوروبا".

وأضاف: "أنها شريك وصديق للاتحاد الأوروبي، وينبغي تطوير علاقاتنا معها. يجب أن ندعم مصر في جهودها لمعالجة الأزمة الاقتصادية الكبرى".

واعتمد وزير الخارجية ‫سامح شكري‬ ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أمس الأحد وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي ستوجه مسار الشراكة والتعاون بين الجانبين حتى عام 2027.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي انطلقت في وقت سابق أمس الأحد بلوكسمبورج برئاسة شكرى وبوريل.

وتعد وثيقة أولويات المشاركة بمثابة إطار التعاون بين الجانبين خلال الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٧. 
 

الاتحاد الأوروبي سامح شكري وزير الخارجية اليوناني الأزمة الاقتصادية جوزيب بوريل

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