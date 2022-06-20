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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير مرتضى: الزمالك لا يقف على أحد.. فيديو

صدى البلد

 

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن فريقه نجح في العودة إلى المباراة بالتعادل ثم التقدم بعد التأخر بهدف نظيف في الشوط الأول، مشددًا أن الدوري وكأسي مصر والسوبر المصري للزمالك رغم الظروف الصعبة.

وأضاف أمير مرتضى منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك عانى من غيابات أمام الأهلي، أبرزها محمود علاء وسيف الجزيري وأحمد فتوح، فضلًا عن لاعبين يعانون من الإجهاد مثل محمود الونش ومحمد عبد الغني، وعودة شيكابالا من الإصابة.

وتابع حديثه، أنه ليس سعيد بالتعادل أمام الأهلي، إلا أن الزمالك حقق مكاسب عديدة من المباراة أهمها أنه لا يقف على أحد، مضيفًا «لو احترمت النادي هنحترمك ونشيلك فوق راسنا.. والعدالة دائمًا تحقق المكسب».

وواصل حديثه، أن جمهور الأهلي كان عدده أكبر من الذي كان محددًا له، إلا أن هذا الأمر لم يؤثر على اللاعبين خاصة الصغار مثل سيد عبد الله نيمار، الذي يلعب لأول مرة مباراة قمة ولأول مرة كظهير أيمن، موضحًا أنه لم يشتكي من عدد من المشاكل والأزمات منذ عودته للزمالك، إلا أنه تعامل معها وحلها.

وواصل تصريحاته، أن اعتراض أشرف بن شرقي على تغييره أمر طبيعي، خاصة وأنه لم يخرج عن النص، إلا أن الأمر يُعالج مباشرة داخل غرفة خلع الملابس، مشددًا أن بن شرقي النادي يتعامل معه باحترافية شديدة، وفي حالة عدم تجديده لن يلعب بمصر إلا للزمالك الذي جهز بدائله حال الرحيل، لكنه سيكون إضافة للفريق حال استمراره.

واختتم تصريحاته «هناك لاعبين بالفريق يتهربون من اللعب للزمالك، وسيتم التحقيق مع طارق حامد الذي حصل على تصريح سفر من 15 مايو الماضي للعودة بعدها بأسبوع، وليس من الطبيعي أن يكون لاعب بأهمية طارق حامد يغيب 50 يومًا بدون سبب، وسنواجهه بكل هذه الحقائق، لكن أبو جبل يعاني من إصابة منذ بطولة أمم إفريقيا، وعرض نفسه على طبيب الفريق وأكد له عدم جاهزيته ولا أقصد أنه يتهرب من اللعب خاصة وأنه مُصاب ويخاف على مصلحة الفريق».

 

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