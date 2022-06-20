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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل التوجه للجبهة.. عروسان ينظمان زفافهما بملابس القتال في أوكرانيا.. فيديو

أوكرانيا
أوكرانيا

نظم عروسان زفاف لهم قبل أن يتوجهوا إلى جبهة القتال في أوركرانيا، وسط حالة من الفرحة والاحتفال من جانب الاقرباء والأصدقاء.

وظهر العروسان وهما يرتديان ملابس القوات المسلحة الأوكرانية، حيث نظموا الزفاف الخاص بهما قبل التوجه إلى جبهة القتال في بلادهم.

وكان قال ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ممكن فقط أن يتم بحلول منتصف القرن، وبحلول هذه اللحظة قد يكون الاتحاد قد انهار بالفعل.

وفي رأيه، فإن الوضع مع قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي يشبه بناء الشيوعية في الاتحاد السوفياتي، وقال: “لم يتم تحديد تاريخ تنفيذ هذه الخطط، ولكن يتم تقديم العديد من الشروط المجردة التي لا يمكن التحقق منها”.

وأضاف أن التحقق الموضوعي منهم مستحيل، فسيتم التحقق منهم لعقود، وستكون الأجيال الجديدة من قادة الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت”.

 

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