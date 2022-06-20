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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

بورشة تشارك في السباق رقم 100 من Pikes Peak لمنافسة بنتلي.. صور

بورشة تشارك في السباق
بورشة تشارك في السباق رقم 100 من Pikes Peak لمنافسة بنتلي

ستشارك بورشة في السباق رقم 100 من منافسات "Pikes Peak Hill Climb" الأسطورية بسيارة بورشة 911 Turbo S الخاصة، وذلك سعياً وراء تحقيق الأرقام القياسية، حيث سيأتي طراز بورشة 911 توربو إس مع حزمة خاصة خفيفة الوزن.

بورشة تشارك في السباق رقم 100 من Pikes Peak لمنافسة بنتلي

يعتبر حامل الرقم القياسي الحالي هو  سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي التي تخلت عن سيارة 911 توربو إس من الجيل 991 والتي سجلت الرقم القياسي من 2014 إلى 2019، لذلك تخطط بورشة لاستعادة سجلها المفقود من بنتلي.

بورشة تشارك في السباق رقم 100 من Pikes Peak لمنافسة بنتلي

وفقًا لشركة بورشة فقد تركزت خطة متابعة إنتاج سيارات السباق خلال حفل عشاء لأصحاب سيارات بورشة المتحمسين، "عندما انضم ديفيد دينر إلى جامع سيارات بورشة جيم ايدوادز Porsche Jim Edwards ومحرر 000 بيتي ستاوت لتناول العشاء في Napa Valley العام الماضي.

بورشة تشارك في السباق رقم 100 من Pikes Peak لمنافسة بنتلي

كان ستاوت قد اشترك سابقًا مع دونر في Pikes Peak في عام 2020 عندما حققت سيارة بورشة 911 GT2 RS Clubsport فوزًا قياسيًا في فئة Time Attack 1 ، ولم يمض وقت طويل قبل أن يتم وضع خطة لمحاولة تحقيق رقم قياسي في إنتاج السيارات ".

 

يخطط فريق السباقات في شركة بورشة لتشغيل سيارة Porsche 911 Turbo Sمع حزمة خفيفة الوزن مخصصة لسباق Pikes Peak للتغلب على سيارة Bentley Continental GT الذي يبلغ 10 دقائق و 18.488 ثانية، وهذه المرة سيعيد سجل إنتاج السيارة إلى كل من بورشة وديفيد دونر الذي كان يقود سيارة بورشة 911 وسيارة 911 توربو إس في 2014.

بورشة تشارك في السباق رقم 100 من Pikes Peak لمنافسة بنتلي

تعتمد سيارة بورشة 992 911 Turbo S صاحبة الأداء المثالي للقيام بهذا العمل، حيث تأتي القوة من محرك توربو مزدوج سعة 3.7 لتر مسطح يولد قوة تصل الى 640 حصانًا (477 كيلووات) وعزم دوران يصل الى 590 رطل قدم (800 نيوتن متر)، وسيكون هذا المحرك القوي المزود بشاحن توربيني في سباق Pikes Peak Hill Climb لأن الشاحن التوربيني سيساعد المحرك على التنفس في حدث الارتفاعات العالية.

Pikes Peak Hill Climb بورشه بنتلي بنتلي كونتيننتال

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