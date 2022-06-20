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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يؤكد في يوم التحرر من العبودية أن أمريكا للجميع

صدى البلد

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يوم التحرر من العبودية يمثل بداية الوفاء بالوعد بتحقيق المساواة وأن تكون أمريكا لجميع الأمريكيين.


جاء ذلك في كلمة لبايدن تضمنها بيان صدر عن البيت الأبيض بمناسبة الاحتفال بيوم إنهاء العبودية.
وقال الرئيس الأمريكي أن إدارته تواصل تبنيها للتنوع، وتولي أبناء الأقليات أدوارا قيادية، إلى جانب العمل على دعم تجمعات المواطنين السود.


وأشار إلى أن إدارته تبنت مبادرات متعددة لتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية للسود، ودعم المؤسسات التعليمية من الجامعات والمعاهد التي يرتبطون بها تاريخيا، وتحسين الخدمات الصحية لهم، وحماية حقوقهم الانتخابية، وتبني إصلاحات في الشرطة والقضاء تعزيزا لحقوقهم.


وشدد الرئيس الأمريكي على أن هذا اليوم هو للاحتفال وللتعلم وللعمل، مع مواصلة إدارته جهدها للقضاء على عدم المساواة في البلاد في مؤسساتها، وضمان تحقق الحرية والعدالة الحقيقية للجميع.
وأضاف أن هذا العام يمثل الاحتفال للمرة الثانية باعتباره يوما للاحتفال على المستوى القومي وليس فقط على مستوى الأمريكيين السود وتحررهم من العبودية في الولايات المتحدة.
يذكر أن إنهاء العبودية حدث في يوم 19 يونيو عام 1865، وقد جعله الرئيس بايدن في العام الماضي احتفالا قوميا على المستوى الفيدرالي الأمريكي.
 

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