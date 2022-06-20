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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان الأوكراني يوافق على فرض قيود على الكتب والموسيقى الروسية

البرلمان الأوكراني
البرلمان الأوكراني

وافق البرلمان الأوكراني على قانونين يفرضان قيودا صارمة على تداول الكتب والموسيقى الروسية في أوكرانيا.

وفي تأكيد جديد، شددت دول الغرب على استمرار دعمها لأوكرانيا، محذرة روسيا من أن ما تقوم به لن يتم التغاضي عنه، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.
وقال كل من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ينس ستولتنبرج”، ورئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، إن الغرب يجب أن يستعد لحرب طويلة في أوكرانيا، حيث تحقق روسيا مكاسب إضافية في معركة شرسة للسيطرة على شرق البلاد.

في تعليقات منفصلة نُشرت اليوم، الأحد، أكد “ستولتنبرج” و"جونسون"، أنه يجب على الحكومات الغربية مواصلة دعم أوكرانيا لردع أي عدوان في المستقبل من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وصرح “ستولتنبرج” لـ صحيفة “بيلد إم سونتاج” الألمانية، بأنه لا أحد يعرف كم من الوقت سيستمر الصراع ولكن "علينا الاستعداد لحقيقة أن الأمر قد يستغرق سنوات".

وتابع "يجب ألا نتوقف عن دعم أوكرانيا، حتى لو كانت التكاليف مرتفعة، ليس فقط للدعم العسكري، ولكن أيضًا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء".
كتب بوريس جونسون، في صحيفة “صنداي تايمز” بعد زيارته الثانية إلى كييف يوم الجمعة الماضي، أن الحلفاء الغربيين يجب أن "يجهزوا أنفسهم لحرب طويلة، حيث يلجأ بوتين إلى حملة استنزاف، في محاولة لسحق أوكرانيا بوحشية مطلقة".
وقال “جونسون”، إن الاستيلاء على كل منطقة دونباس الأوكرانية التي تغطي معظم شرق أوكرانيا، كان هدف بوتين خلال السنوات الثماني الماضية عندما أشعل تمردًا انفصاليًا وشن غزوه الأول".

رئيس الوزراء البريطاني روسيا أوكرانيا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

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