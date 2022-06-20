العثور على جثة شخص مشنوقا بغرفة تابعة للسكة الحديد في القليوبية

بدأت جهات التحقيق بالقليوبية التحقيق فى واقعة العثور على جثة لشخص مشنوق بغرفة السكة الحديد بمدينة قها، وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وندب الطبيب الشرعى لتشريحها لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك ، كما أمرت باستعجال التحريات حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من قسم قها، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة لشخص مشنوق بغرفة السكة الحديد بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمكان الحادث، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.