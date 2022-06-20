أخبار السيارات| شيفروليه كمارو 1968 تعود للحياة بتحديثات عصرية ومحرك 486 حصان.. رولز رويس تتحدى بنتلي في سباق تسارع

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

حصلت السيارة الكلاسيكية الأنيقة شيفروليه كمارو على عملية تجديد شاملة بتحديثات عصرية متعددة أعادت للسيارة بريقها وشبابها من جديد كواحدة من أفضل سيارات العلامة التجارية الأمريكية.

تحظى سباقات السيارات بشعبية كبيرة وسط محبي عالم التسارع والانطلاق، نسبة إلى الأرقام والنتائج التي تحققها، سواء كانت هذه الفعاليات رسمية أو غير رسمية، إلى جانب الاداء الاستعراضي الخاصة بكل نسخة والقدرة على المناورة.

ستشارك بورشة في السباق رقم 100 من منافسات "Pikes Peak Hill Climb" الأسطورية بسيارة بورشة 911 Turbo S الخاصة، وذلك سعياً وراء تحقيق الأرقام القياسية، حيث سيأتي طراز بورشة 911 توربو إس مع حزمة خاصة خفيفة الوزن.

تواصل شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، من تعزيز تواجدها في عالم السيارات، بعد ان كشفت النقاب عن نسختها الجديدة كورولا GT موديل 2023، والتي تتسند إلى الاطلالة الرياضية مع وجود حزمة عالية الأداء من القدرات الفنية القوية.

تشتهر السيارات البريطانية بأنها الأفخم في العالم ويتجه البعض لتسميتها سيارات الأثرياء دائما بفضل ما تتوفر به من مواصفات فاخرة وأنيقة، بالإضافة للفخامة العالية فإنها تأتي بمحركات عملاقة ذات 12 أسطوانة.