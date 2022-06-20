زي المحلات.. طريقة تحضير مخلل الخيار

قبل عيد الأضحى، يستعد الكثيرون لتحضيرات من الأطعمة والمخللات ونقدم لكي اليوم طريقة تحضير مخلل الخيار مثل الجاهز.



مكونات مخلل الخيار



نصف كيلو جرام من الخيار.

أربع فصوص ثوم.

كوب من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

أوراق الغار الجافة.

ملعقة صغيرة من الشبت الأخضر الطازج، أو بذور الشبت المجفف.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر المجفف أو يمكنك استبدالها بالفلفل الأسود.

كوب من الخل الطبيعي، مثل خل التفاح، ومن الأفضل استخدام خل ذو جودة عالية لأن الجودة الرخيصة تؤثر على المذاق النهائي.

طريقة عمل مخلل الخيار:



اغسلي الخيار ومن ثم امسحيه بالماء البارد وتأكدي من عدم وجود غبار أو أي مبيدات حشرية قم تم رشها.



قومي بإزالة أي أجزاء متبقية من السيقان أو الزهور على الخيار.



إذا لم يكن الخيار صغيرًا يمكنك تقطيعه بالطول لتقليل حجمه حتى يتمكن المحلول من اختراق حجمه بسهولة وبشكل أسرع.



اهرسي فصوص الثوم ومن ثم ضعيها في البرطمان وأضيفي الشبت ورقائق الفلفل الأحمر المجفف وأرواق الغار الجافة.



بعدها قومي بإضافة الملح إلى كوب من الماء وحركيه جيدًا حتى تتأكدي من ذوبان الملح في الماء بشكل جيد.



ضعي قدرًا صغيرًا على نار متوسطة وأضيفي به كوبا من الماء وكوب من خل التفاح الطبيعي واستمري في التقليب حتى الغليان.



بعد أن يغلي ارفعيه من على النار واسكبي المزيج الساخن بعناية في الوعاء الصغير، ويقلب جيدًا حتى تمتزج المكونات في البرطمان.



بعد أن يتم تبريد الخيار ضعيه في الجرة، وتأكدي من أن الماء يغمر كل الخيار.



غطي البرطمان وضعيه جانبًا، ومن الأفضل أن يخزن في الثلاجة لمدة يومين إلى أربعة أيام قبل الأكل