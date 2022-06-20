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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: غواصات نووية تنفذ بنجاح تدريبات لإطلاق الصواريخ في بحر بارنتس

صدى البلد

 ذكرت روسيا اليوم الإثنين، أن الغواصتين النوويتين "سيفيرودفينسك" و"سمولينسك"، نفذتا بنجاح تدريبات لإطلاق الصواريخ في بحر بارنتس.


وأفاد المكتب الصحفي في أسطول الشمال الروسي ـ حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأن الغواصتين قامتا بتوجيه ضربات صاروخية ضد مجموعة سفن حربية للعدو المفترض في بحر بارنتس.
 

 

وأوضح أن البحارة الروس تمكنوا بنجاح من إصابة الموقع المستهدف الصعب الذي مثل مجموعة من سفن الإنزال للعدو المفترض، وذلك باستخدام صواريخ كاليبر وجرانيت على مسافة حوالي 200 كلم.
وأشار إلى أن معطيات المراقبة الموضوعية دلت على أن الرمي الصاروخي كان ناجحا، مضيفا أنه تم إغلاق منطقة الرمي أمام الملاحة وحركة الطيران في تلك الفترة.
 

​أوكرانيا​ و​روسيا روسيا

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