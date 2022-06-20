الهند تسجل 12 ألفا و781 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين 12 ألفا و781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و309 آلاف و473 حالة.



وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم أيضا تسجيل 18 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 524 ألفا و873 حالة.



وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 76 ألفا و700 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و707 آلاف و900 شخص، وذلك بعدما تعافى 8537 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.