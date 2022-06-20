توعية 437 ألف مواطن ضمن فعاليات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. صور

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالفعاليات التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تنفيذ حملة "أنت أقوى من المخدرات" داخل 54 قرية بمركز ومدينة زفتى، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، مشيراً إلى الدور الهام للمبادرة في حماية ووقاية الشباب من الوقوع في الإدمان وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن تعاطي المخدرات، من كونها تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، وغيرها من المفاهيم والمعتقدات المغلوطة لدى البعض.



وأكد رحمي أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتوفير جميع احتياجاته لتقديم كافة الخدمات العلاجية المجانية والتي تتم في سرية تامة، مشيداً بحملات طرق الأبواب التي استهدفت توعية ٤٣٧ ألف مواطن من خلال ١٧٨ حملة، إلى جانب تنفيذ ١١٦ حملة استهدفت الورش والمصانع وخلافه بلغ خلالها عدد المستفيدين ٨٠ ألف مواطن، كما تم تحويل ٤٥٠ مريضا للعلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن ١٦٠٢٣.

كما تابع المحافظ تنفيذ ١١٠ ندوة بالوحدات المحلية والإدارات الفرعية لعدد ٥٤ ألف مواطن و ٩٩ لقاء أسرى استهدف عدد ٣٥ ألف مستفيد من الأطفال والسيدات، إلى جانب ٩١ برنامجا شبابيا بمراكز الشباب بإجمالي عدد مستفيدين ٢٣ ألف شاب وطليع، كما تابع تنفيذ برامج نوعية مثل الدورات التدريبية للمقبلات على الزواج على مدى يومين استهدف أكثر من ٢٠٠ فتاة وسيدة من الفتيات المقبلة على الزواج



وفي ذات السياق، وجه محافظ الغربية بتكثيف اللقاءات التوعوية للعاملين في الجهاز الإداري، حيث تابع تنفيذ ٥٧ لقاء تحت شعار "القرار قرارك" استهدف ٢٩ ألف موظف من التابعين للجهاز الإداري للدولة بقرى مركز زفتى، وذلك لتوعيتهم بالقانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ الخاص بالكشف عن الموظفين متعاطي المخدرات وفصل من يثبت عليه التعاطي، وذلك بهدف رفع الوعي لدى المواطنين والشباب بخطورة الإدمان وتعاطي المخدرات، كذلك التعريف بطرق العلاج المجاني وفي سرية تامة.

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